Gigantes logran su primer triunfo del round robin tras dominar a los Toros

El pitcheo de los Gigantes del Cibao limitó a los Toros del Este a una sola carrera, el refuerzo nicaragüense Ismael Munguía anotó par de carreras, y los de San Francisco vencieron 4-1 a los de La Romana para adjudicarse su primera victoria del Todos contra Todos.

El triunfo fue para Bryan Rodríguez, quien lanzó dos entradas en blanco de solo un hit, una base por bolas y un ponche.

La derrota fue para el abridor de los Toros, Jaime Barria, quien transitó por cuatro entradas y un tercio en las que permitió tres carreras limpias, otorgó cuatro bases por bolas e igual cantidad de hits, con dos ponches propinados.

Con el triunfo, los Gigantes ponen su récord en una sola victoria con nueve derrotas, a seis juegos del primer y segundo lugar que ocupan los Leones del Escogido y los propios Toros.

Los Gigantes marcaron su primera carrera iniciando el partido cuando Deyvinson de los Santos falló con un rodado que trajo al plato a Gustavo Núñez.

En la parte alta de la tercera José Sirí remolcó la segunda vuelta con sencillo que permitió que anotara Munguía.

En la parte baja de ese mismo episodio, los Toros se pusieron en el marcador con hit remolcador de Bryan de La Cruz, anotó Rudy Martin.

En el quinto, De los Santos volvió a fallar con out forzado, permitiendo la segunda carrera anotada de Munguía en el partido.

La última carrera del encuentro llegó en el noveno cuando anotó Eddison Paulino tras robarse la segunda, llegar a tercera por error y anotar con rodado de Núñez.

Jimmy Cordero salvó.