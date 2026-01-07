Los Toros triunfan y las Águilas se desmoronan

Los Toros del Este se impusieron ante las Águilas Cibaeñas 17-1 durante la jornada de ayer miércoles en la continuación de las semifinales de la LIDOM.

El club romanense colocó el juego de un lado antes de la mitad el choque tras hacer un rally de cinco en la quinta. Posteriormente, los Toros habían atacado temprano al pitcheo amarillo con cinco carreras en los primeros tres episodios del partido.

Juan Brito y Eloy Jiménez fueron los más destacados en la victoria taurina.

Brito conectó jonrón e impulsó dos, además llegó a la goma en tres ocasiones. Terminó el juego de 5-3, mientras que Eloy bateó de 4-3 con tres anotadas.

De esta manera, los Toros se afianzan en el primer lugar empate con los Lones, llevándoles tres a las Águilas restando la mitad del calendario.

Carreras

Eloy Jiménez conectó un sencillo que pegó al lanzador Jorge Tavárez y que permitió a Ruddy Martin anotar la primera carrera por los Toros.

En el mismo episodio, Yairo Muñoz dio hit al central que trajo a Eloy Jiménez y Bryan De la Cruz. Yairo llegó a tercera debido a un error en tiro de Aderlin Rodríguez.

Las Águilas descontaron en el mismo primer episodio luego de una línea de parte de Ezequiel Durán que terminó en doble matanza y trajo a Leody Tavéras desde tercera.

En el alta del tercero, Juan Brito alzó la pelota por el jardín derecho, otorgando la cuarta carrera de ventaja por los Toros y colocando el juego 5-1.

El gran rally llegó en la quinta entrada. Los taurinos fabricaron cinco carreras. Con las bases llenas, Jeimer Candelario recibió boleto; Rafael Lantigua pegó doble y Ruddy Martin añadió dos más con sencillo. En ese momento el partido se colocó 10-1.

En el alta del sexto, Ismael Alcántara añadió dos más con un jonrón por el jardín izquierdo.

En el octavo, Tres Barrera y Rafael Lantigua pegaron par de dobles y añadieron tres rayitas para los romanenses.

En el noveno, Sergio Alcántara pegó un elevado de sacrificio que trajo la décimo séptima de los Toros.