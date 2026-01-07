El jonronero que la MLB nunca quiso

Uno que lo coló, lo endulzó, lo sirvió, pero no se tomó el café.

Hizo todo para llegar a MLB, excepto debutar. La carrera de Aderlin Rodríguez expone un talento que el sistema dejó pasar.

El inicialista duró 13 temporadas en ligas menores e, incluso, en ocasiones pensó en dejar el béisbol al no recibir la oportunidad de cumplir su sueño. Le tomó más de una década tomar la decisión de cambiar de meta, perseguir un mejor sustento para su familia y mirar hacia otros horizontes.

“Realmente llegó la desilusión, pero cuando eso pasa debemos buscar la manera de sacar fuerzas. Pedírselo a Dios de corazón para que nos guíe. Además, tenemos que entender que ese tipo de decisiones no las tomamos nosotros, los peloteros. Me enfoqué, hice mi trabajo y hoy estoy orgulloso de lo que logré”, explicó Aderlin durante una entrevista en el programa La Hora del Deporte, que se transmite cada domingo a mediodía por CDN Deportes.

Desde 2009 hasta 2021, Rodríguez perteneció a cinco organizaciones, y su mayor nivel lo alcanzó en Triple-A con los Tigres de Detroit en 2021. Esa temporada bateó para .290, con 29 jonrones, 26 dobles y 94 carreras remolcadas en 116 partidos.

En 2019 también jugó en Triple-A, esta vez con los Padres de San Diego, donde registró promedio de .321, conectó 19 cuadrangulares y remolcó 64 carreras. Ese año fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la MiLB Triple-A de la Liga del Este.

Luego de la campaña de 2021, Aderlin firmó en Japón con los Hanshin Tigers en julio de 2022, y disputó 24 partidos antes de quedar como agente libre.

“Esa liga tiene sus dificultades, como cualquier otro lugar donde se juega béisbol profesional. Lo más importante es mantener tu rutina y tu salud; poco a poco los resultados van llegando”, añadió el veterano de las Águilas.

En toda su trayectoria desde su llegada a las ligas menores, Aderlin acumula 336 jonrones, 1,815 sencillos, 368 dobles, promedio de .270 y un OPS de .805.

En el béisbol invernal dominicano, ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato otoño-invierno 2024-2025 con las Águilas Cibaeñas. Además, en 2025 fue reconocido como el Jugador de Regreso del Año en la Liga Mexicana de Béisbol.

Este año con Águilas

El dominicano atribuye su rendimiento esta temporada invernal a la disciplina mostrada por el equipo desde el inicio del campeonato. También resaltó la labor del cuerpo de coaches, a quienes definió como grandes mentores del béisbol.

“Tenemos el enfoque de llevar la corona a Santiago. Todos los peloteros ponemos la disciplina por encima de todo: el trabajo duro y cada detalle que pueda ayudar al club. Además, contamos con la presencia de Miguel Tejada, Melky Cabrera, Ricardo Nanita y TJ Peña”, expresó.

Rodríguez bateó para .258, conectó siete jonrones e impulsó 29 carreras en 28 partidos. Las Águilas finalizaron en el primer lugar de la serie regular, con récord de 32-17.

A los 34 años de edad, Aderlin se establece entre los grandes jonroneros dominicanos que nunca vieron acción en las Grandes Ligas. ¿Hay tiempo todavía?