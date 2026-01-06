¿Por qué juegan, cuánto ganan?

Es frecuente la pregunta de los fanáticos sobre cuánto ganan los peloteros dominicanos con background de Grandes Ligas que juegan en la Lidom. Lamentablemente, esa inquietud se queda sin respuesta certera y va al mundo informativo de la especulación y la fuente extraoficial.

Precisamente es esta “fuente de crédito” la más poderosa herramienta del periodismo, pues, por lo general, cuando alguien con el poder de la información te ofrece datos no oficiales, sin citar la fuente, es un asunto 100 %.

Así, por ese camino se consiguen cifras de por dónde andan los salarios de Lidom para los peloteros élite, que son aquellos que han pasado o pertenecen a las Mayores y que tienen calidad para exigir.

Por ejemplo, ¿cuánto podrían pagarle las Águilas a Geraldo Perdomo, que en breve tiempo ha alcanzado niveles de estrella con Arizona Diamondbacks? Inclusive, el Listín Diario publica en esta fecha un trabajo señalando a Perdomo como el pelotero de más nivel de Lidom en la actualidad.

¿Cuánto ganaría él? Con un enfoque de salario mensual diríamos que 20 mil dólares, un poco más de un millón de pesos, que no es tanto dinero en la actual economía de la pelota nuestra.

Algunos presupuestos de equipos se han encumbrado mucho; inclusive pasan de los 300 millones por todo el dinero, y gran parte de ese dinero va a los peloteros.

Otros notables, de gran experiencia, son Bryan de la Cruz, Eloy Jiménez y Jeimer Candelario en los Toros; Leody Taveras y Exequiel Durán en las Águilas; Gary Sánchez en los Gigantes; Junior Lake en el Escogido; y hasta Luis Liberato, aunque este no ha tenido mucha acción en MLB.

¿Por cuánto juega esta gente? Me dicen que pudieran ganar entre 20 mil y 30 mil dólares, es decir, un millón, millón y medio y 2 millones de pesos cada 30 días. A partir del núcleo principal, la nómina de cada club se ajusta con menos sumas, pero la inversión es grande.

Imagine usted cuánto habrá cobrado el lanzador Aaron Sánchez a los Toros por 8 aperturas y mes y pico de trabajo (tal vez 30 mil dólares).

LOS RICOS: ¿Y cuánto han ganado esos jugadores en Grandes Ligas?, ¿cuáles han acumulado sumas relevantes?

La mayoría ha ganado poco, pero otros han tenido buenos pactos, como podemos ver. Ejemplos: Eloy Jiménez aparece con US$43 millones, fruto de un buen contrato que le dieron los Medias Blancas de Chicago cuando era jugador de liga menor.

Exequiel Durán ha tenido 4 años con Texas Rangers y solo ha ganado US$1.4 millones; Bryan de la Cruz, de 29 años de edad, suma US$2.3 millones; y Leody Taveras aparece con US$8 millones, el segundo mejor.

La agencia libre de Lidom está en su tercer año y ha elevado el costo de los peloteros, pero también ha mejorado la calidad del evento. Eso ha permitido, desde luego, que los equipos suban sus precios en todo sentido, y ahora venden mucho más.

Solo que los ingresos del actual torneo no han sido tan generosos porque la asistencia ha sido pobre, en términos generales. Y mucho más ahora, en el round robin, a partir de la ausencia del equipo que más fanáticos “jala” en la liga, el Glorioso Licey. ¿No lo creen?

PARA ASIA: Luis Liberato confirmó su contrato con un equipo de Corea del Sur, y por ello abandona a los Toros del Este… Miguel Sanó, de las Estrellas, había abandonado en diciembre al firmar con los Dragones de Chunichi… Y todavía está pendiente el tema de Raimel Tapia, que refuerza al Escogido y que habría estado hablando con Japón. Ha habido mucha pasividad en este mercado, pero falta mucho juego por delante.

LOS CAMBIOS: Los movimientos del Gobierno dan directo en el deporte en dos sentidos. En primer lugar, con el Dr. Jorge Subero Isa asumiendo el puesto de Consultor Jurídico, queda por decidir si seguirá en funciones de la comisión consultiva para un nuevo estadio… Y segundo, cambiaron al ingeniero Carlos Bonilla, del MIVED, organismo que tiene a su cargo la ejecución de las obras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de mediados de año. Esos juegos serán a partir del 24 de julio, y al hombre principal lo quitan faltando 6 meses… Su lugar será ocupado por Ito Bisonó, quien viene de Industria y Comercio. ¿Qué ventaja hay con Ito? Que es un deportista neto, no sale del play (es escogidista), y está al día en esos asuntos.