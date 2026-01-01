La evolución histórica del round robin

La creación del round robin, su historia y evolución han sido parte del éxito de nuestra Lidom desde 1986.

El inicio del round robin se remonta a un lejano 1986-1987, bajo la presidencia del doctor Juan Francisco Puello Herrera. Hasta la expansión de 1983-84 con el ingreso de los Caimanes del Sur y los Azucareros del Este (Toros), clasificaban tres equipos en la Serie Regular. El primero descansaba o se sentaba, pendiente de quien avanzaba en una semifinal 5-3.

La expansión produjo dos semifinales: primero contra cuarto y segundo enfrentando al tercer lugar, en dos series al mejor de cinco juegos. La serie de semifondo se efectuó con ese formato en las primeras tres temporadas de la era de la expansión.

El todos contra todos comenzó con nueve partidos por equipos en la temporada 1986-1987 (ocho encuentros en 1988-89). Los Caimanes, habían avanzado en sus tres primeros años, pero no pudieron avanzar al round robin en sus últimas tres temporadas de acción. Las Águilas y Licey fueron las únicas dos novenas presentes los tres primeros años. Solo las Águilas (1986-87) lograron el campeonato.

La salida de los Caimanes del Sur en la temporada 1989-90, sumándose la pobre asistencia a los estadios en los primeros años de la expansión, provocó que la liga funcionara con cinco equipos los siguientes siete años hasta la llegada de los Gigantes en la campaña de 1996-97.

La postemporada de 1989-90 se efectuó por vez primera con 18 juegos por equipos. En 1998-99 el Huracán George produjo daños estructurales en el Tetelo Vargas y Francisco Micheli, las Estrellas y los Azucareros se retiraron y la semifinal se efectuó a un 5-3, similar al período previo a la expansión.

Muchos criticaron y vieron como excesivo un calendario de 18 juegos en el round robin, sin embargo fue una manera de compensar el pobre interés de los fanáticos por el béisbol durante la serie regular. Hay algunos que entienden que la apatía a asistir en masas a todos los juegos de la regular se remonta a cinco o seis años atras, no obstante el asunto es más antiguo de lo que uno se imagina.

Este acontecimiento iniciaba el 2 de enero de cada año. Los jugadores dominicanos con nivel de Grandes Ligas, quienes apenas accionaban en la regular o eran inscritos un partido para estar hábiles y poder ser incluidos en el roster de los playoffs, se lucían a partir de enero.

El despegue y consolidación del round robin se produjo principalmente en la década de los 90, cuando Águilas y Licey dominaron dicho evento, logrando todos los títulos nacionales en un periodo comprendido entre las postemporadas de 1996 y 2009.

En la era de las redes todos estamos envueltos en béisbol invernal, gracias a un round robin que ha evolucionado y nos muestra la historia del mejor torneo de la cuenca del Caribe.