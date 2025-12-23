José Leger superó la primera prueba como dirigente a tiempo completo

La tercera fue la vencida para José Leger.

Luego de dos intentos fallidos como dirigente con los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas, el joven mánager consiguió clasificar por primera vez al round robin como mánager. Lo logra con los Gigantes del Cibao.

Para él, la temporada 2025-26 de LIDOM fue todo menos lineal. Un calendario marcado por subidas y bajadas, rachas negativas y un cierre que terminó premiando la constancia y la fe de un grupo que nunca se dio por vencido.

Los Gigantes arrancaron la campaña con un frío 0-5, un inicio que los acompañó durante buena parte del torneo.

Durante mayor parte de la temporada estuvieron fuera de zona de clasificación y navegando en aguas turbulentas. Ya en la segunda mitad de la regular, una buena racha los llevó incluso a coquetear con el tercer lugar, dando señales de vida cuando muchos los daban por descartados.

Sin embargo, a inicios de diciembre volvieron los fantasmas. Una seguidilla de seis derrotas consecutivas colocó otra vez al conjunto cibaeño al borde de la eliminación.

Fue ahí cuando, según Leger, se puso a prueba el carácter del equipo.

“Esta fue una temporada de resiliencia. Los jugadores nunca bajaron la cabeza. En los momentos malos nunca creyeron que esa era su realidad, sino que era un bache del que se podía salir”., dijo Leger al Listín Diario.

El cierre de los Gigantes fue contundente. Ganaron siete de sus últimos ocho partidos, cumpliendo con el trabajo ante rivales directos. Barrieron una doble jornada ante los Toros del Este y los derrotaron en tres partidos consecutivos, luego vencieron en dos ocasiones al Escogido, su principal competidor por la clasificación, y también sacaron victorias claves frente a los Tigres del Licey, asegurando su clasificación.

Para Leger, esos triunfos tuvieron un valor especial.

“La gallardía con la que este grupo ganó juegos grandes dice mucho del compromiso de los jugadores, especialmente las victorias ante Toros y Licey en escenarios de alta presión”, añadió el dirigente.

A pesar de la turbulencia, nunca pensó que sería licenciado.

“Todo el crédito es de los jugadores. En esta liga, por una mala racha se despide rápido a un manager, pero yo nunca pensé en eso. Tengo 17 años en LIDOM y sé cómo se maneja. Mi enfoque siempre fue poner a los muchachos en la mejor posición para tener éxito”.

Leger también calificó la campaña como una temporada de aprendizaje, que lo hace sentirse más preparado de cara a su próxima experiencia como coach en Grandes Ligas.

Draft de reingreso

De cara al draft de reingreso, adelantó que los Gigantes buscarán fortalecer todas las áreas: picheo abridor, relevo y ofensiva. Además, confirmó que el equipo contará con importantes incorporaciones para el round robin, incluyendo el retorno de José Siri y el debut del infielder de Grandes Ligas Noelvi Marte.