¡Licey en la cuerda floja!

En la recta final de “la pelota nuestra”, respirar es un lujo.

Los próximos cinco partidos del calendario, deben de jugarse como un séptimo y decisivo juego para mantener viva la esperanza de ir al todos contra todos.

Las Águilas llevan la delantera en esta carrera. Mantienen un cómodo liderato con un ritmo desahogado, sin taquicardias. Los Toros, quienes están en segundo, están en un escenario parecido, sin mucha presión.

Sin embargo, los cuatro equipos restantes tienen la “máquina del oxígeno puesta”, luchando por estar dentro de los clasificados antes de que termine el circuito.

El Licey lleva una racha negativa de cinco juegos perdidos y tres de ellos propinados por las Estrellas. También al hilo.

El pasado martes, antes de la desgracia azul, los Tigres estaban “cómodos”, en tercer lugar, a juego y medio del sucesor. Esta mala racha los ha dejado en el último lugar, a un juego de los Gigantes. Su récord es de 19-26.

“La clave es ejecutar. En momentos como este tenemos que apostar al talento que tenemos y poner al grupo en posición de ser exitosos”, manifestó Gilbert Gómez, capataz de los Tigres, durante una conversación en exclusiva con el Listín Diario.

La ofensiva azul ha sido determinante en este mal momento. Su diferencial de carrera está en el -34. El Licey está último en porcentaje de bateo con .225, en carreras impulsadas (145), en jonrones (19) y en hits (335).

Son los líderes de ponches recibidos en la liga y conservan un pírrico porcentaje de embasarse (311).

“No es secreto que nuestra ofensiva ha sido inconsistente, pero sabemos que tenemos los hombres para que eso cambie. La confianza en mis jugadores permanece. Debemos mejorar la calidad de los turnos en esas situaciones, pero tenemos el talento para que esos sucedan”, añadió el dirigente.

Para mayor complicación, de los tres equipos contendientes al cuarto lugar, el Licey sólo se enfrentará a uno, los Gigantes. Eso los hace depender de un resultado fuera de su control. Como cita un adagio popular en el béisbol: “jugar mirando la pizarra”.

Cuando se compara la alineación de los Tigres pudiera parecer más débil que sus respectivos similares. Tomando en cuenta de que uno de sus protagonistas, Emilio Bonifacio, no juega diariamente.

“Emilio es parte de nuestro plan diario y pieza fundamental para nosotros. Estamos evaluando los mejores escenarios para todos nuestros jugadores. Él, como todos los demás, tienen chance de ver acción en los próximos 5 partidos”, aclaró Gilbert.

Con relación a fortalecer el grupo, el campeón de la temporada 2023-24 añadió que el equipo no tiene previsto sumar más hombres previos a las festividades navideñas.

“Por el momento no se incorporarán. Estamos contando con los hombres que están actualmente en ese clubhouse. Nuestro departamento de operaciones, encabezado por Audo Vicente, ha hecho tremendo trabajo poniéndonos las piezas. Es cuestión de ejecutar como mencioné anteriormente”, mantuvo Gómez, quien recientemente fue ascendido para las Grandes Ligas para trabajar en el cuerpo técnico de los Mets como coach.

Este viernes se reanudan las acciones y los Toros visitan a los Leones; los Gigantes irán a San Pedro, mientras que los Tigres jugarán en Santiago.