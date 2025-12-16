Los impresionantes números del LAAC

Hola Fiebruses. La undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) se disputará del 15 al 18 de enero de 2026 en el Lima Golf Club. Un total de 108 jugadores provenientes de 29 países competirán por el título del campeonato de golf amateur más importante de la región, considerado el Major de los aficionados latinoamericanos. Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado con el objetivo de impulsar el desarrollo del golf amateur en Sudamérica, América Central, México y el Caribe.

El campeón del LAAC obtendrá invitaciones para disputar el Masters Tournament 2026 en Augusta National, The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills Golf Club, tres de los torneos más prestigiosos del golf mundial. Asimismo, recibirá exenciones para The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship de 2026. Además, el o los subcampeones recibirán exenciones para las Etapas Finales de Clasificación de The Open y el U.S. Open de 2026, y los tres primeros clasificados recibirán una invitación para participar en The Amateur Championship.

El field del campeonato contará con una destacada representación de toda la región, con especial protagonismo del país anfitrión, Perú, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, cada uno con seis jugadores. Completan el grupo de mayor participación Paraguay y Puerto Rico, con cinco, mientras que Ecuador, Venezuela y República Dominicana aportarán cuatro jugadores cada uno. Por el pais, Juan Cayro Delgado, Rhadamés Peña, Enrique Valverde y Rodrigo Huerta verán acción en el evento.

Números destacados: (*) 28 jugadores harán su debut en el Latin America Amateur Championship, mientras que 78 ya han competido previamente en el torneo. (*) 65 jugadores participaron en el LAAC 2025 en Pilar Golf Club, Argentina, incluidos diez que finalizaron dentro del Top-10: Patrick Sparks (subcampeón), Gerardo Gómez (T3), Segundo Oliva Pinto (T3), Gabriel Palacios (T3), Jerónimo Esteve (T6), Erich Fortlage (T6), Mateo Pulcini (T6), Leandro Mihaich (T10), Simón Roessler (T10) y José Antonio Safa (T10). (*) 13 jugadores regresan al LAAC tras no haber formado parte del field en 2025: Romanus Inglis (primera participación desde 2019), Sebastián Barnoya (2022), Enrique Valverde (2022), Juan Delgado (2023), Jaime Yzaga (2023), Max Alverio (2024), Benjamín Chávez (2024), Daniel Faccini (2024), Franco Fernández (2024), Richard Gibson Jr. (2024), Oshae Haye (2024), Alejandro Rivas (2024) y Guillermo Rothe (2024). (*) • Miguel Ordóñez (Panamá) es el único jugador que ha competido en todas las ediciones del Latin America Amateur Championship. (*) El field incluye 30 jugadores menores de 20 años, 46 de 25 años o más y 12 de 40 años o más. (*) 27 jugadores cursan actualmente estudios universitarios en Estados Unidos,

representando a 26 universidades. (*) 32 jugadores son graduados de universidades estadounidenses, representando a 31 instituciones educativas.

La diversidad generacional es otro de los grandes atractivos del LAAC 2026. El jugador más joven del field será Luka Peterman, de Costa Rica, con apenas 13 años, mientras que el de mayor edad será también costarricense, Guillermo Rothe, de 54 años. La edad media de los participantes es de 26 años, lo que refleja un equilibrio entre juventud emergente y veteranía consolidada.

El Latin America Amateur Championship 2026 promete una semana de golf de altísimo nivel en Lima, con el mejor talento amateur de la región compitiendo no solo por un título histórico, sino también por una de las oportunidades más codiciadas del golf amateur mundial: el acceso directo a tres Majors, un logro que puede cambiar la carrera —y la vida— de todos los competidores.