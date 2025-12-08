Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Estrellas Orientales contratan al lanzador relevista Zac Kristofak

Tiene experiencia de 5 años en las Ligas menores de los Estados Unidos y un partido en las Ligas Mayores.

Zac Kristofak es el nuevo refuerzo de las Estrellas Orientales.

Zac Kristofak es el nuevo refuerzo de las Estrellas Orientales.fuente externa

Listín DiarioSan Pedro de Macorís

Las Estrellas contrataron al relevista Zac Kristofak, un derecho que está listo para lanzar de inmediato, informó el club por medio a un despacho de prensa.

Kristofak, de 28 años, tiene experiencia de 5 años en las Ligas menores de los Estados Unidos y un partido en las Ligas Mayores, donde actuó con los Angelinos de Los Ángeles, en 2024.

Este año, lanzó en México (Campeche), en 14 juegos. Tuvo récord de 1-0, con 4.05 de PCL. En 13.1 entradas lanzadas ponchó a 14 bateadores y concedió 7 bases por bolas.

El relevista norteamericano sustituye en el róster de jugadores importados (10) de las Estrellas al inicialista cubano Ernesto Martínez (.385/.500/.962), quien ha actuado en 6 partidos y bateó de 13-5.

