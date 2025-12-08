Estrellas Orientales contratan al lanzador relevista Zac Kristofak

Las Estrellas contrataron al relevista Zac Kristofak, un derecho que está listo para lanzar de inmediato, informó el club por medio a un despacho de prensa.

Kristofak, de 28 años, tiene experiencia de 5 años en las Ligas menores de los Estados Unidos y un partido en las Ligas Mayores, donde actuó con los Angelinos de Los Ángeles, en 2024.

Este año, lanzó en México (Campeche), en 14 juegos. Tuvo récord de 1-0, con 4.05 de PCL. En 13.1 entradas lanzadas ponchó a 14 bateadores y concedió 7 bases por bolas.

El relevista norteamericano sustituye en el róster de jugadores importados (10) de las Estrellas al inicialista cubano Ernesto Martínez (.385/.500/.962), quien ha actuado en 6 partidos y bateó de 13-5.