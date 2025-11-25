Licey gana dramático partido a las Águilas en Santiago

Hayden Senger quebró un empate a seis con doble productor de dos carreras para convertirse en el héroe de la victoria con remontada incluida 8-7 de los Tigres del Licey sobre las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado este martes en el Estadio Cibao.

Los azules lograron borrar un déficit de tres carreras, al marcar tres en el octavo y sus dos anotaciones en el noveno. Fue su segunda victoria ante los cibaeños.

Con su triunfo, los añiles consiguen su segundo en línea para mejorar su récord en 11-16, mientras que los aguiluchos exhiben foja de 21-5.

La victoria correspondió para Misael Tamárez (3-1) y la derrota para Jeury Familia (0-1) al ceder dos vueltas. Wander Suero tiró el noveno para acreditarse el salvamento. El relevo azul no permitió carrera desde la cuarta entrada a la ofensiva de los dueños de la casa.

Por los Tigres, Hayden Senger conectó jonrón y doble y Cristhian Adames un jonrón. Además de Luis Campusano con dos hits; Cal Stevenson ligó hit remolcador de dos vueltas; David Hensley y Mel Rojas Jr. un hit.

Por las Aguilas, Aderlin Rodríguez pegó cuadrangular, Webster Rivas y Ezequiel Durán tres imparables.