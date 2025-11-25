Fallece a la edad de 95 años el doctor y cronista deportivo Luis Ramón Cordero

El deporte, la crónica deportiva, el periodismo en sentido general y el mundo de la abogacía perdieron a uno de sus más grandes aliados con el deceso la madrugada de este martes del doctor Luis Ramón Cordero a los 95 años de edad, víctima de un infarto al miocardio.

En su dilatada carrera tuvo una hoja de servicios impresionantes en varios ámbitos de la vida.

Sus primeros pasos como cronista deportivo, carrera que abrazó con pasión, principalmente, por su fascinación por el béisbol, los dio en la emisora “La Voz del Camú”, de La Vega, de donde oriundo.

“Mi vida ha sido el deporte, sobre todo el béisbol”, destacó en una entrevista que concedió a LISTÍN DIARIO hace dos años.

Fue vicepresidente de este diario, así como miembro del Consejo de Directores del diario El Nacional y llegó a ocupar el cargo de administrador general en 1967. También fundador del periódico Hoy, donde se desempeñó como director comercial en 1981.

El primero de enero de 1958 hasta el 1960 fue nombrado fiscal de la culta, olímpica y carnavalesca provincia de La Vega.

También fue miembro de la Junta Monetaria (1982-86), alto directivo de la Liga de Béisbol de República Dominicana en el período 1984-90, que brevemente presidió.

También integró el Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, entidad que hoy llora su partida.

“La familia del Pabellón de la Fama pasa a informar el sentido fallecimiento del señor Luis Ramón Cordero Vice presidente de nuestra institución”, lamentó el organismo que preside Dionisio Guzmán información el organismo.

Igualmente fue juez titular de la Junta Central Electoral en el período comprendido entre 1998-2002.

Luego presidió la unidad de Compras y Licitaciones de ese organismo desde 2005 al 2021, año en que, con 90 años, hizo historia al ser el servidor público de mayor edad en ser jubilado, entre otros muchos cargos que tuvo en su amplia hoja de servicios.

El 30 de septiembre pasado su hijo mayor, Julio Ramón Cordero Espaillat, fue designado Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de las Infraestructuras Escolares a nivel nacional por el presidente Luis Abinader.

También procreó a Yissell, Luis Andrés y Sara, Laura, Juan y Ana María, Rosa Alba y Manuel, Luisito, Camila y Jonathan.

Honras fúnebres

El cuerpo sin vida del doctor Cordero será expuesto el miércoles, a partir de las nueve de la mañana en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.