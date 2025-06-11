Seis jugadores nominados al premio de Novato del Año GL entre los dominicanos

Agustín Ramírez, receptor de los Marlins de Miami; Jasson Domínguez, jardinero de los Yankees de New York, y Heriberto Hernández, outfielder de los Marlins de Miami, son los principales nominados para conquistar el galardón “Novato Dominicano del Año 2025 del Béisbol de Grandes Ligas”.

La premiación se celebra por vigésima sexta edición organizada por la empesaJJ Sports del periodista Juan José Rodríguez.

Ramírez, Domínguez y Hernández figuran como aspirantes al premio, junto a otros 3 jugadores criollos, quienes también realizaron una destacada labor en la pasada campaña de las Ligas Mayores.

Entre ellos están, Warming Bernabel, de los Rockies de Colorado, Ronny Mauricio, de los Mets de New York, y Carlos Vargas, de los Marineros de Seattle.

Entre los ganadores del premio de Novato del Año en los pasados 25 años, figuran Rafael Furcal, Albert Pujols, Daniel Cabrera, Ángel Berroa, Willy Taveras, Robinson Canó, Hanley Ramírez, TJ Peña, Edison Volquez, Neftalí Feliz, Iván Nova, Wilin Rosario, Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, Fernando Tatis Jr., Wander Franco, Julio Rodríguez, Yainer Diaz, Luis Gil y otros.

Además del Novato del Año, la premiación “Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas”, distingue también al “Lanzador del Año”, el “Jugador Más Valioso” y al “Jugador Ofensivo”.