Randy Jones, el primer Cy Young de los Padres de San Diego, muere a los 75 años

Randy Jones, el lanzador zurdo que ganó el premio Cy Young con los Padres de San Diego en 1976 durante una carrera de 10 años en las Grandes Ligas, falleció. Tenía 75 años.

Jones falleció el martes, según anunciaron los Padres el miércoles, sin revelar el lugar ni la causa de la muerte.

Jones lanzó durante ocho temporadas con los Padres de San Diego y dos con los Mets de Nueva York, con un récord de 100-123 y una efectividad de 3.42. Aún ostenta los récords de la franquicia de los Padres con 253 aperturas, 71 juegos completos, 18 blanqueadas y 1766 entradas lanzadas.

Jones fue uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en 1975 y 1976, obteniendo dos selecciones para el Juego de Estrellas y convirtiéndose en el primer jugador en ganar el premio Cy Young para los Padres, que comenzaron a jugar como equipo de expansión en 1969.

Terminó segundo en la votación del premio Cy Young detrás de Tom Seaver en 1975 después de tener un récord de 20-12 con una efectividad de 2.24, la mejor de la Liga Nacional, para un equipo de San Diego que ganó solo 71 juegos.

Jones ganó el premio un año después, con 22 victorias para un equipo que logró 73 triunfos, lanzando 315 1/3 entradas en 40 aperturas, incluyendo 25 juegos completos, la mayor cantidad en las Grandes Ligas. Los aún jóvenes Padres experimentaron un aumento significativo de asistencia cada vez que él lanzaba, gracias a aficionados que apreciaban su cercanía y su ingenio en el montículo, y llegó a aparecer en la portada de Sports Illustrated.

Consiguió el salvamento en el Juego de Estrellas de 1975 y obtuvo la victoria para la Liga Nacional en 1976. Nunca recuperó su mejor forma después de lesionarse el brazo durante su última apertura de 1976, pero siguió siendo abridor de las Grandes Ligas hasta 1982 con los Mets.

Jones era un especialista en roletazos que se basaba en el engaño y el control en lugar de la velocidad, lo que le valió el apodo de "Junkman" (El Ladrón). Sus estadísticas reflejan una época pasada del béisbol: abrió 285 juegos y lanzó 1933 entradas en sus 10 años de carrera, pero solo consiguió 735 ponches, incluyendo apenas 93 en la temporada en que ganó el premio Cy Young.

“Randy fue un pilar fundamental de nuestra franquicia durante más de cinco décadas”, expresaron los Padres en un comunicado. “Su impacto y popularidad no hicieron más que crecer tras su retiro, convirtiéndose en un extraordinario embajador del equipo y un verdadero ídolo de la afición. Para todos los afortunados que compartieron tiempo con RJ, era un verdadero placer conversar sobre béisbol o sobre la vida. Randy estaba comprometido con San Diego, los Padres y su familia. Fue una figura clave en nuestras vidas y en la historia de nuestra franquicia”.

Nacido en el condado de Orange, Jones regresó al condado de San Diego tras finalizar su carrera como jugador y se convirtió en una figura emblemática de los Padres, tanto en los partidos como en la comunidad. Un restaurante de barbacoa con su nombre se estableció en el antiguo estadio de los Padres, el Qualcomm Stadium, y posteriormente se trasladó al Petco Park junto con el equipo.

Jones anunció en 2017 que padecía cáncer de garganta , probablemente como consecuencia de su consumo de tabaco de mascar durante toda su carrera. En 2018 anunció que estaba libre de cáncer.

El número 35 de Jones fue retirado por los Padres en 1997, y él ingresó al Salón de la Fama del equipo en 1999.