Dominicana Vs. Puerto Rico en el Citi Field este sábado

Será este sábado cuando se enfrenten los equipos dominicanos y boricuas de beisbol profesional en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

El evento ha sido promovido y organizado por la FEderación Dominicana de Peloteros, que preside Erick Almonte, y su similar de Puerto Rico.

Se espera la asistencia de unos 20 mil fnaticos, y luego del partido habrá una presentación artística de distintos géneros.

Desde las 2 de la tarde, hora de República Dominicana, solo se respirará béisbol.

Antes del juego habrá shows especiales, se resaltará la cultura de ambos países y se espera la presencia de grandes peloteros retirados y activos

Los fanáticos dominicanos no olvidan cuando Puerto Rico armó un «Dream Team» y barrió con RD en una Serie del Cariibe 1996..

Pero los mismos fanáticos dominicanos todavía disfrutan que derrotaron a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2917.

Eso es parte de la promoción para alimentar la rivalidad entre ambos paìses.

En los rosters figuran nombres notables.

Entre los dominicanos, Robinson Canó, Mel Rojas Jr., Emilio Bonifacio, César Valdez, Gustavo Núñez, Junior Lake, Esmil Rogers, Jeffrey Yan y Jean Carlos Mejía, entre otros.

Lo que se vivirá en NY

El partido es este sábado a la 1, pero 2 de la tarde en la República Dominicana. Habrá transmisión por CDN, Canal 37.

Se sentirá la parte artística: Héctor Acosta cantará el himno nacional, mientras que por Puerto Rico lo hará el salsero Gilberto Santa Rosa. La primera bola la tirará el popular youtuber Santiago Matías.

Se espera un desfile de peloteros, artistas, políticos y peloteros por el Citi Field de Nueva York.

Robinson Canó, a quien está dedicada el partido.

Homenaje a Canó

El juego marcará el retiro de Robinson Canó en los Estados Unidos, y será emotivo porque fue campeón mundial en el 2009 con los Yankees de Nueva York. Es casi seguro que muchos de sus antiguos compañeros asistan a ese gran reconocimiento.

Erick Almonte , presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, se declaró feliz.

“Hemos superado todas las expectativas, el apoyo ha sido total y eso nos motiva a seguir realizando este Juego de Estrellas”, dijo Almonte. Manifestó que todos los cabos están atados para que el enuentro se realice con el éxito concebido.