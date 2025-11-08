La Copa América de Béisbol en Panamá fue cancelada por la WBSC

La Copa América de Béisbol que tenía que realizarse en Panamá entre el 13 y 22 de noviembre, fue cancelada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol .

Según la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC con su siglas en inglés), esto es “debido a inconvenientes de orden operativo y logístico por parte de la organización”,

Se pudo conocer que el país sede tenía inconvenientes en el financiamiento para hospedaje hotelero, logística e infraestructura básica.

Se intentó buscar un cambio de fecha por parte de los organizadores, algo que es muy tarde, debido que el calendario 2026 se encuentra comprometido y sin fechas para poder realizarlo.

La reacción inmediata de los medio internacionales no se hizo esperar, el Heraldo, de Colombia, en su portal ratificaba la información y añade que la selección de béisbol del país cafetero se encontraba en plena preparación para el evento internacional y que seguirá trabajando, pesando en los Juegos Bolivarianos en diciembre.

El rotativo en su publicación cita a la Federación Colombiana de Béisbol (FCB), quien lamenta la cancelación del torneo.

En sus declaraciones la Federación Colombiana valora el torneo que fue cancelado , “entendiendo el interés y la preparación que nuestro cuerpo técnico y jugadores venían adelantando para representar a Colombia con orgullo en esta competencia internacional”, sostiene la publicación del medio colombiano.

Hasta el momento del cierre de la nota, la dirigencia panameña no ha hecho ninguna publicación oficial, pero la podría realizar después del 10 de noviembre.