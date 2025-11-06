Ayudando a Lidom

He recogido de colegas y algunos fanáticos de Lidom detalles de cosas que deben ser mejoradas en el curso del actual torneo de beisbol invernal, o para un futuro cercano. ¿Qué dice la gente sobre la Lidom de Vitelio Mejía?

- Hay necesidad de que la compañía contratista de las transmisiones invierta en la adquisición de más cámaras de TV para poder abarcar más de lo que hace ahora. Esa limitación de cámaras también dificulta las revisiones de las jugadas reclamadas porque no hay suficientes ángulos.

- El centro de revisión de jugadas se toma demasiado tiempo en emitir su veredicto. Es necesario que se busque la forma de agilizar porque eso se proyecta en negativo directamente en la duración de los juegos.

-La dirección técnica de Lidom debe buscar la forma de que los juegos acorten su tiempo de duración. ¿Está funcionando o no el reloj para los pitchers y los bateadores? Diríamos que sí, pero no está siendo efectivo. Los juegos inician por lo general a las 7:30 y finalizan a las 11 o un poco más, una exageración. Y aquellos que comienzan a las 7(Gigantes del Cibao), o las 7:15 de lunes a viernes (Escogido home club) están durando también más de 3 horas. No se explica por qué.

- Se diría que los árbitros no tienen control del tiempo, y por esto se vienen dando estos casos. Sería prudente, entonces, que se hable con esos jueces y busquen remedios.

- Muchos se quejan de que algunas transmisiones tienen poca calidad en la imagen y exigen más cámaras. Aclaro que uno de los principales motivos está relacionado con la calidad de la luz pues no todos los estadios del país tienen las luces “led”.

UN PURGUERO

- Los de Santo Domingo se quejan del pobre entorno exterior del estadio Quisqueya Juan Marichal. En los alrededores de Escogido y Licey, en la parte frontal, hay un montón de barandillas que dificultan inclusive caminar a los fanáticos. Piden que se busque una manera distinta y menos fea de bloquear áreas.

- Se reclama, también la eliminación del “purguero” que existe allí, en la parte cercana a los parqueos y frente a la entrada al estadio. Esa gente vende frituras, gorrras, camisetas, de todo, afean y “cualquierizan” el ambiente. ¿Solución?. La eliminación total y quien quiera comprar comida que lo haga dentro y también para los souvenirs. Eso conviene a los equipos.

- Existe un acoso interno por parte de “parqueadores” independientes, y se piden su eliminación. Que solo haya acomodadores oficiales de los dueños del parqueo, que cobran.

También, la habilitación de otras áreas de parqueo.

- Piden que Licey termine de resolver la venta de taquillas internet o en vivo, para sus juegos importantes. Dicen que eso sigue sacando malas notas pues las boletas no aparecen.

- Algunos piden , a favor de los equipos, que en el calendario del próximo año se tome en cuenta los viajes “regionales”. Es decir, que un club del Cibao, por ejemplo, visite el Este y la capital, sin tener que volver a su ciudad en el curso de tres días. Igual para los clubes del Este hacia la zona del Cibao.

- Que en los juegos de mayor asistencia se establezca un operativo de tránsito, como se hace en las grandes ciudades en evento deportivos y conciertos. Aquí eso nunca se ha hecho, y todo se deja a la “brigandina”.

- Finalmente, los periodistas mantienen su queja sobre la página internet de la liga. Antes tenía muchos baches, ahora han cambiado el formato, siguen en lo mismo, ahora más desordenado. Se cree que un periodista especializado debería trabajar con los técnicos a ver si arreglan eso.

DESPEDIDA: En medio de una racha de 6 derrotas, y feo record de 4-7, el Licey despide de su roster a Jairo Asencio, su relevista premiun por doce años. Tanto ha sido su éxito que se convirtió en el pitcher de más salvamentos de Lidom, con 169, dejando muy atrás al anterior líder Ramón Arturo Peña, con 88. Lo ideal hubiera sido tomar esa decisión en el período muerto, antes del torneo, para que Asencio tuviese chance de ir a la agencia libre y buscar empleo en otro club.. ¿Lo firmará alguien aquí?. El tiene 42 años de edad , pero se mantiene en forma.

Es nativo de Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal.

NUEVO MANAGER: Ya los Padres de San Diego nombraron nuevo manager, se llama Craig Stammen, un antiguo relevista que inclusive lanzó para el propio equipo. A este momento era asistente del gerente general A.J. Preller…¿Qué significa eso?.Que también termina el expediente de Albert Pujols con los Padres, pues se había bailado mucho. Pujols, desde luego, sigue siendo manager de Dominicana para el clásico mundial y una reserva del Escogido.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com