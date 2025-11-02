Vladdy Jr a fanáticos de Azulejos tras derrota en Serie Mundial: “Muchas gracias por el apoyo… lo siento”

“Muchas gracias por el apoyo que nos dieron este año y lo único que tengo que decir es ‘lo siento’, que no pude darle lo que tanto ellos anhelan y lo que nosotros anhelamos también”.

Estas fueron las palabras del estelar pelotero dominicano, Vladimir Guerrero Jr, luego de que su equipo, los Azulejos de Toronto, fue superado por los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 7 de la Serie Mundial.

Guerrero Jr tuvo una excelente actuación en esta postemporada, capitaneando a los Azulejos a victorias frente a los Yankees de Nueva York, Marineros de Seattle y contribuyendo a que la franquicia canadiense acaricie el Trofeo del Comisionado, un logro que ha eludido a Toronto por más de 30 años.

Fue una devastadora derrota para Vladdy Jr y sus Azulejos, quienes vieron sus sueños desvanecerse en los últimos instantes, con cuadrangulares solitarios de Max Muncy en la octava entrada y de Miguel Rojas en la novena.

El propio Guerrero Jr le dio a Toronto una última esperanza en lo que fue el último inning de la temporada 2025 de Grandes Ligas, con un doble que representaba la carrera del empate que nunca llegó, obligando al dominicano a ver como los Dodgers celebraban un bicampeonato mientras solo podía secarse las lágrimas.

NO HAY ANILLO PARA VLADIMIR PADRE

Previo a la Serie Mundial, Guerrero Jr dijo en una entrevista que su deseo de ganar ese título radica en que sueña con darle el anillo de campeón a su padre, el miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Vladimir Guerrero, quien no pudo ganar el campeonato mientras jugaba.

EXCELENTE POSTEMPORADA

El primera base de 26 años fue el corazón de la ofensiva de Toronto, llevando a los Blue Jays a la victoria en varios momento de alta presión durante octubre.

Bateó .397 con un porcentaje de embazarse de .494 y un slugging de .795 en 18 juegos de postemporada.

El All-Star terminó con ocho jonrones, 15 carreras impulsadas, 13 extrabases y 29 hits totales, todos récords de la franquicia para una sola postemporada.