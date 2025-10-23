Factores a favor

Digamos, en principio, que los Dodgers de Los Angeles salen favoritos para ganar la serie mundial. Siendo el beisbol un deporte impredecible, usted puede apostar su dinero a quien le simpatice o al equipo que cree va a ganar.

Pero, en beisbol no hay garantías de nada, y todo el seguidor de este deporte lo sabe. Con frecuencia, en este tipo de evento se hacen planes especiales de pitcheo contra los mejores bateadores de la alineación contraria, y con frecuencia se obtiene resultado positivo.

Y de ahí surgen héroes anónimos, aquellos jugadores que no tienen etiqueta de super estrellas y a quienes no se les hacen los famosos “planes”, al final dan los batazos ganadores.

O el pitcher que no es estelar de la rotación, pero que en un juego clave “vino por la goma” y fue decisivo. Tal ocurrió en el Juego 2 de la serie de Toronto-Yanquis cuando el joven lanzador Trey Yesarave tiró 5.1 innings sin hit y 11 ponches.

Este pitcher derecho, , de 22 años y 88 días, ha recibido la encomienda del primer juego, convirtiéndose en el segundo pitcher más joven en la historia de series mundiales en abrir el primer juego. El record está en manos de Ralph Branca en 1947 con 21 años y 20 días.

Otro tema relevante es el asunto de la llamada “localía”, que antes favorecía al equipo home club. Pero hace mucho tiempo el valor de este elemento se perdió, y los equipos visitantes ganan con frecuencia en tierra ajena.

De hecho, en la serie de campeonato de la Liga Nacional los Dodgers vencieron a Milwaukee sus dos primeros juegos en su casa, y lo mismo sucedió con Seattle, ue venció dos veces a Toronto, en el Rogers Centre.

Pero los Dodgers sacaron buen provecho porque barrieron la serie, y Toronto le ganó 2s de 3 a Seattle encasa, y por eso regresaron a Canada para vencer en un séptimo choque.

LOS DODGERS.-Veamos a continuación algunos factores , datos y cifras de los Dodgers, que buscan su segunda corona seguida luego de vencer a los Yanquis el año pasado. Hace 25 años que eso no sucede, es decir repetir.

.- Su cuerpo monticular ha tenido una postemporada superba, con efectividad de 1.,40 para los abridores, lo cual ha sido el principal sostén para su buen record de 9-1. Su cuerpo de relevo no mete tanto miedo, pero hace el trabajo, encabezados por el ahora cerrador Roki Sasaki, también japonés .

.- El trío de japoneses de los Dodgers son todos estrellas.Además de Sasaki, está el super dotado shohei Ohtani, que en su último partido ante Milwaukee lanzó 6 ceros y añadió 3 jonrones, algo espectacular y nunca visto en beisbol.

Ohtani estará cada día de primer bate, y está pautado para el cuarto juego, en rotación.. El primero lo será Blake Snell para este viernes, luego Yosinobu Yamamoto, que lanzó juego completo ante Milwaukee, y Tyler Glasnow.. Todavía tendrán a Clayton Kershaw, para cualquier emergencia.

.- En la ofensiva, los Dodgers tienen diversidad acompañando a Ohtani.Están los bateadores zurdos Freddie Freeman yt Max Muncy, y en la parte derecha Teoscar Hernández ,Will Smith y Kike Hernández…

.- En la temporada regular, los Dodgers tuvieron una serie de 3 partidos contra Toronto y la ganaron 2-1, anotándole 18 carreras por 7 de los Azulejos. Eso fue en agosto.

.-DE TORONTO

.- Los Azulejos tendrán posiblemente rotación de 4:; Trey Yesarave, Shane Bieber, Kevin Gausman y Max Scherzer, además de la reserva a de Chris Bassitt, un gran veterano. Dicen que su relevo no es tan confiable, pero en play off no funciona asi.

Vladimir Guerrero jr. encabeza una ofensiva que puede producir todo el tiempo, con George Springer, Alejandro Kirk, se incorpora Bo Bichette, quien posiblemente juegue en segunda base, Nathan Lukes, Andres Gimenez, Daulton Varsho, Addison Barger, entre otros.

.- Los Dodgers han ganado 8 coronas, y están en play off seguidamente desde el 2012 y cuatro series mundiales desde 2017 hacia aca..

.- Los Azulejos han sido campeones dos veces, y la última fue hace 32 años.

.- Don Mattingly coach de la banca de Toronto, vuelve a Los Angeles, el equipo que dirigió 5 años entre 2011-15.

.- Teoscar Hernandez va a Toronto, para quienes jugó 4 años.

.- Y George Springer vuelve a Los Angeles, a quienes le ganó el MVP de la serie mundial 2017 jugando para Houston.

.-El manager dodger Dave Roberts ya tienen experiencia de 5 series mundiales. El de Toronto, John Scheider, estará debutando.

¿Quién ganará? Dodgers son favoritos, Toronto echará el pleito todo el tiempo todo el tiempo.