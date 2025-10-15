Con un triple productor de 3 carreras, Rodríguez da 1era victoria a las Águilas

Alberto Rodríguez conectó un triple de tres carreras y las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-3 a los Gigantes, en el partido inaugural del campeonato de béisbol otoño-invernal 2025-2026, celebrado en el estadio Cibao y dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

Rodríguez no comenzó en la alineación, pero en el sexto episodio el mánager Luis “Pipe” Urueta lo envió a batear de emergente, y el joven respondió limpiando las almohadillas para darle ventaja a los dueños de casa, que jamás perdieron el control del encuentro.

El lanzador ganador fue José Cuás (1-0), la derrota recayó en Raymind Guduan (0-1) y el salvamento fue para Hunter Bigge (1).

A las 7:31 minutos, el abridor de las Águilas Cibaeñas, Devin Smeltzer, hizo el primer pitcheo del campeonato. Trabajó 4.2 entradas, permitió cuatro hits, una carrera, otorgó una base por bolas, ponchó a dos y golpeó a uno. Salió sin decisión.

Luego desfilaron por el montículo amarillo José Cuás (5), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9).

Por los Gigantes inició Emilio Vargas, quien lanzó 4.2 episodios, aceptó tres imparables, sin permitir carreras, regaló dos boletos y ponchó a seis. También salió sin decisión.

Vargas fue relevado por Benoni Robles (5), Raymind Guduan (6), Joel César (6), Birling (7), Scott Engler (8) y Wilkin Ramos (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por el debutante Rayner Delgado, con doble y sencillo; Aderlin Rodríguez, con dos cohetazos; Alberto Rodríguez, con el triple remolcador de tres carreras; y Stewart Berroa y Ángel Genao, con un sencillo cada uno.

Por los derrotados, Carlos Franco conectó un cuadrangular; Kevin Gutiérrez, un doble; y Gary Sánchez, Cooper Johnson y Carlos Jorge, un sencillo cada uno.

LAS CARRERAS

Los visitantes rompieron el hielo en la quinta entrada, cuando después de un out, Wilmer Difó negoció boleto, avanzó con hit de Cooper Johnson, se movió a la tercera cuando Julio Carrera forzó a Johnson, y anotó con imparable de Carlos Jorge.

Las Águilas se rebelaron en la sexta entrada después de dos outs, con sencillo de Aderlin Rodríguez, base por bolas a Emmanuel Rodríguez, y un ponche a Juan Lagares, que llegó a salvo por un wild pitch. Alberto Rodríguez entró de emergente y limpió las bases con un triple, para luego anotar con sencillo de Rayner Delgado.

Los Gigantes se acercaron en el octavo capítulo con una transferencia a Kevin Gutiérrez y, con dos

eliminados, cuadrangular del emergente Carlos Franco, que puso la pizarra 4-3.

Las Águilas Cibaeñas viajarán este jueves a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el estadio

Francisco Micheli.