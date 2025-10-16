Lidom: Licey, Águilas y Estrellas transmitieron en vivo por YouTube, ¿cómo les fue?

El jueves 15 de octubre comenzó la temporada 2025-2026 de béisbol invernal en la República Dominicana, marcando la vuelta luego de 261 días de pausa.

Los tres equipos que fungieron como dueños de casa transmitieron en vivo sus partidos a través de YouTube, alcanzando interesantes cifras de visualizaciones: los Tigres del Licey tuvieron 924,268 visualizaciones en su canal; las Águilas Cibaeñas 422,725 visitas y las Estrellas Orientales lograron 4,686 vistas.

La transmisión de los verdes con sede en San Pedro de Macorís tuvo problemas en sus inicios y se estableció en el segundo episodio.

Los números de visualizaciones en esos canales de Youtube pueden seguir creciendo.

En el día inaugural, los Tigres del Licey derrotaron a los Leones del Escogido 4-3 en un partido en el estadio Quisqueya Juan Marichal que se definió en entradas extras. La definición de ese juego llegó un picheo salvaje del lanzador Henry Sosa, cuando ya tenía la entrada en dos outs.

Domingo Leyba empujó una de las carreras de los azulesLicey

En cambio, las Águilas Cibaeñas vencieron 4-3 a los Gigantes del Cibao en un emocionante encuentro en el estadio Cibao. Los amarillos fueron guiados por un triple de tres carreras de Alberto Rodríguez, que se erigió como su principal figura destacada.

También ayer las Estrellas Orientales recibieron en casa a los Toros del Este, a quienes vencieron con marcador de 6-3, empujados esencialmente por Rodolfo Castro, quien remolcó 5 carreras. En su producción ofensiva, incluyó un cuadrangular.

Los Leones del Escogido son los reinantes campeones de la temporada invernal, quienes lograron su corona número 17 tras una serie final cerrada ante los Tigres del Licey, ganando el séptimo partido decisivo 6-5 con un jonrón de Junior Caminero. Además, los Leones conquistaron en febrero su quinta corona en Serie del Caribe, destacando la dirección del inmortal Albert Pujols.

Este torneo invernal presenta una alta competitividad desde el primer día, con presencia notable de jugadores con experiencia en Grandes Ligas y figuras de élite locales. Por ejemplo, los Tigres del Licey cuentan con Mel Rojas Jr., Emilio Bonifacio y Griffin Conine, mientras que las Águilas Cibaeñas tienen a Alberto Rodríguez, Rayner Delgado y Aderlin Rodríguez entre sus principales figuras.

El calendario comprende 50 partidos en serie regular para cada equipo, con fechas libres programadas y la clasificación a una ronda semifinal para los cuatro mejores, siguiendo la ruta hacia la Serie Final donde se definirá el campeón.

Esta nueva temporada promete gran emoción y un espectáculo digital con los partidos disponibles en streaming en tres de los 6 equipos que componen la liga, para que los fanáticos puedan seguir de cerca a sus equipos favoritos desde cualquier lugar.