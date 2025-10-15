Guerrero y Springer lideran ataque de 5 HRS y Toronto detiene Marineros

Vladimir Guerrero Jr. y George Springer despertaron la ofensiva de Toronto y los Azulejos conectaron cinco jonrones para recuperarse de un déficit inicial, aplastando a los Marineros de Seattle 13-4 el miércoles por la noche y acercándose a 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El jonrón de dos carreras de Julio Rodríguez en la primera entrada ante Shane Bieber puso a Seattle por delante y despertó pensamientos de una posible barrida, pero Andrés Giménez provocó la remontada con un jonrón de dos carreras para empatar en una tercera entrada de cinco carreras contra George Kirby.

Springer, Guerrero, Alejandro Kirk y Addison Barger conectaron cuadrangulares para que los Blue Jays totalizaran 2,004 pies de jonrones entre 18 hits.

Guerrero conectó cuatro hits, quedándose a un triple del ciclo, después de irse de 7-0 mientras los Blue Jays perdieron los primeros dos juegos en casa.