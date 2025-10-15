¡Se acabó la espera! Se abren las puertas de la pelota invernal

La espera ha terminado.

Este miércoles arranca la pelota invernal dominicana luego de ocho meses de ausencia.

Después de un torneo que terminó con los Leones del Escogido coronándose en una de las finales más emocionantes del pasado reciente, los seis equipos salen como favoritos este 15 de octubre, todos, con un buen núcleo para comenzar la temporada.

La acción se jugará Santo Domingo, San Pedro y Santiago en este día inaugural.

En la capital, los campeones visitarán a sus eternos rivales. Los lanzadores serán Grant Gavin por el Escogido y César Valdés por los Tigres.

En San Pedro, los Toros visitarán a las Estrellas. Por los romanenses abrirá el zurdo Matt Dermody, mientras que por los verdes el derecho nativo Esmil Rogers.

Finalmente en Santiago, los Gigantes del Cibao se medirán ante las Águilas Cibaeñas. El derecho Emilio Vargas abrirá por los visitantes, las Águilas no habían anunciado lanzador al momento de esta publicación.

El torneo está dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.