Cardi B y Stefon Diggs generan rumores de reconciliación al aparecer juntos el Día de las Madres

La rapera Cardi B generó rumores de reconciliación con su exnovio Stefon Digss al aparecer en un evento del Día de las Madres organizado por la fundación del jugador de la NFL.

Según los videos y las fotografías que circulan en redes sociales, la cantante llegó como invitada especial al encuentro de la Fundación Diggs Deep, enfocada en la educación, el acondicionamiento físico y el bienestar general de los niños.

En las imágenes, se ve al atleta besando a la intérprete de "Bodak Yellow" en la mejilla mientras la abraza cariñosamente por la cintura y ella sonríe ante los presentes y las cámaras.

La artista se separó de Diggs durante el Super Bowl 2026 porque no “podía confiar en él” luego de que la traicionara “muchísimas veces”.

Cardi B y Stefon Diggs hicieron pública su relación en mayo de 2025 y le dieron la bienvenida a su primer hijos juntos en noviembre de 2025.

Diggs también es padre de otros cinco hijos con cinco mujeres diferentes. Cuatro de esos hijos nacieron en 2025, el mismo año en que tuvo a su hijo con Cardi, detalla Page Six.

Por su lado, Cardi procreó a Kulture, de 7 años, Wave, de 4, y Blossom, de 1 año y 8 meses, junto a Offset.