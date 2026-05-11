La OMS no excluye que se vean nuevos casos de hantavirus en próximos días o próxima semana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este lunes que no puede excluirse que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad.

"Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante", sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas, explicó.

Para los 94 pasajeros que desembarcaron entre el domingo y hoy del crucero de expediciones polares MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (en la isla española de Tenerife, en el archipiélago atlántico de Canarias), la cuenta atrás -de 42 días- empezó ayer, según el experto.

Hasta ahora, el brote de hantavirus ha dado nueve casos, de los cuales siete han sido confirmados, entre los cuales el último se encuentra en el grupo de ciudadanos franceses que retornaron a su país.

De este grupo, tres personas han fallecido.

Un ciudadano estadounidense que ha viajado con compatriotas ha dado positivo, pero las autoridades de sanidad estadounidenses han indicado que la carga viral detectada ha sido muy baja y que la prueba se repetirá, por lo cual se considera que este resultado no es concluyente y todavía se le cuenta como sospechoso.

Los pasajeros y una parte de la tripulación han sido evacuados de la embarcación, donde permanecerán 28 trabajadores para llevar y asistir al capitán en la ruta hasta Rotterdam, en Países Bajos.

Le Polain dijo que las personas que han estado en el barco y están regresando a sus países deben aislarse, sea en sus hogares o en instalaciones previstas para este fin.

Precisó que el momento en que una persona infectada es más contagiosa es cuando empieza a mostrar síntomas o justo antes, lo que hace difícil identificar el riesgo, puesto que las primeras señales son leves, como cansancio o fiebre ligera.

Tras ese momento, el estado de la persona puede empeorar rápidamente.