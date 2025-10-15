Las figuras que vestirán nuevo uniforme esta temporada en Lidom

Todos los caminos conducen este miércoles al estadio Quisqueya, Cibao y Tetelo Vargas, donde se dará la voz de “play ball” para dejar inaugurada la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol de República Dominicana.

En este inicio, un repaso por los movimientos más trascendentes muestra cómo varias figuras de peso vestirán nuevos uniformes para esta temporada.

Licey

Los Tigres del Licey, no se enfocaron en la cantidad, pero realizaron adquisiciones que fortalecen su núcleo.

El conjunto azul firmó a Ketel Marte, quien por primera vez defenderá otra camiseta que no sea la de los Gigantes del Cibao. También se integran oficialmente Gustavo Núñez y Cristian Adames, piezas claves en los últimos dos títulos del club y que ahora pertenecen de lleno a la organización par de años actuando como refuerzos. Núñez fue el Jugador Más Valioso de la Serie Final 2023-2024 frente a las Estrellas.

Águilas

Por su parte, las Águilas Cibaeñas apostaron a fortalecer su cuerpo de lanzadores y la receptoría. Adquirieron a Webster Rivas, considerado uno de los mejores receptores nativos del país, y sumaron a los relevistas Rafael Montero y Jeurys Familia, ambos con amplia experiencia en Grandes Ligas. En el mercado de cambios, el conjunto cibaeño recibió a Steward Berroa, un veloz jardinero que llegó desde los Leones del Escogido a cambio de Alex Canario.

Escogido

Los Leones del Escogido, de su lado, se movieron agresivamente para reforzar su pitcheo. Contrataron a Fernando Abad y Génesis Cabrera, los relevistas zurdos más cotizados de la agencia libre, y completaron un cambio con los Toros del Este para adquirir al lanzador derecho Domingo Germán.

El club también recibió a Alex Canario y al veloz jardinero Víctor Robles, quien llega desde los Toros.

Estrellas

Las Estrellas Orientales fueron el equipo más activo en el mercado, apostando a talento probado. Firmaron al Lanzador del Año de la pasada campaña, Enny Romero, y al también abridor Esmil Rogers, quienes comandarán su rotación desde los primeros días. A ellos se suman Jhan Martínez, Francisco Peña, Pedro Strop, Steven Moya, Adalberto Mondesí y Jefry Pérez, una combinación de experiencia y versatilidad que los convierte en uno de los planteles más profundos del circuito.

Gigantes

En el caso de los Gigantes del Cibao, la agencia libre también dejó piezas importantes. La tropa nordestana incorporó a Nomar Mazara, Pablo Reyes, José De Paula, Hansel Robles y al receptor Gary Sánchez, quien regresa a Lidom tras haber jugado la pasada temporada con los Leones del Escogido.

Toros

Finalmente, los Toros del Este protagonizaron algunos de los movimientos más recientes. Enviaron a Domingo Germán al Escogido y recibieron a Francisco Urbáez, además de sumar al prospecto Marco Luciano. También añadieron a Johan Ramírez, Sandber Pimentel, Ronald Guzmán y al jardinero Gilberto Celestino, quien retorna a la franquicia romanense.

Lidom inicia este miércoles con tres partidos: Leones Vs. Tigres en la capital, Toros y Estrellas en San Pedro y Gigantes y Águilas en Santiago.