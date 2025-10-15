Jugadores de calibre adornan Lidom en día inaugural

Tras 261 días de pausa, regresa la emoción del béisbol invernal.

Este miércoles se levanta el telón de la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Dominicana, prometiendo un torneo de alto nivel competitivo y con figuras de renombre desde el primer día.

A diferencia de otras campañas, esta versión del torneo invernal arranca con una profunda presencia de jugadores con experiencia en Grandes Ligas, así como de peloteros élite del circuito local. Cada conjunto luce sólido, combinando veteranía y talento joven, por lo que otra vez se vuelve a repetir el dicho: “todos salen como favoritos”.

A continuación un vistazo a cada equipo:

Licey

Los Tigres del Licey repiten con su gerente general Audo Vicente y su dirigente Gilbert Gómez. Desde el inicio contarán con figuras como Mel Rojas Jr., Emilio Bonifacio, el refuerzo de grandesligas Griffin Conine, el nuevo jugador del club Gustavo Núñez. En el pitcheo cuentan con nombres como el de César Valdés, Nico Tellache, y otros.

Águilas

En Santiago, las Águilas Cibaeñas llegan con renovación total. Su estructura la encabezan René Francisco como presidente de Operaciones, Gián Guzmán como gerente general y Luis “Pipe” Urueta como dirigente. En su roster de apertura destacan Leody Taveras, Aderlín Rodríguez, MVP del torneo pasado, Juan Lagares y prospectos de alto perfil como Adael Amador y Rainer Delgado.

También tienen al lanzador con experiencia de Grandes Ligas, Triston McKenzie.

Escogido

Los Leones del Escogido, campeones defensores, también estrenan dirección con Carlos Peña como gerente y el boricua Alex Cintrón como mánager. Entre sus jugadores iniciales figuran nombres con paso reciente por Grandes Ligas: Alexander Canario, César Prieto y Martín Maldonado, además de veteranos del circuito como Sócrates Brito, Erik González, Yamaico Navarro, Zoilo Almonte, Junior Lake, entre otros.

Toros

En La Romana, los Toros del Este continúan bajo la gerencia de Jesús Mejía, pero presentan nuevo capataz: Víctor Estévez.

Arrancan con un roster de impacto que incluye a Jhonkensy Noel, Eloy Jiménez, Brayan De La Cruz, Marco Luciano, Gilberto Celestino, Yairo Muñoz y el pick número uno del pasado draft, Felnin Celestén.

Estrellas

Las Estrellas Orientales tienen nuevo gerente general en Ángel Ovalles, mientras Fernando Tatis se mantiene como dirigente.

Su roster inicial luce nombres de peso: Miguel Sanó, Eugy Rosario, Rodolfo Castro, Magneuris Sierra, Francisco Peña, Raimel Tapia, entre otros.

Gigantes

Finalmente, los Gigantes del Cibao inician con Alfredo Acebal Rizek como presidente de Operaciones y gerente general, mientras que José Leger como dirigente.

En su plantilla destacan Gary Sánchez, Pablo Reyes, Leury García, Carlos Peguero, Kelvin Gutiérrez y Carlos Franco, listos para devolver la corona a San Francisco de Macorís.