Las Águilas Cibaeñas derrotan al Licey en el partido benéfico del Club Rotario

Las Águilas Cibaeñas derrotaron 6-4 a los Tigres del Licey, en el juego benéfico organizado por el Club Rotario Santiago Gurabito, partido celebrado al mediodía del viernes en el estadio Cibao.

Para los aguiluchos fue su séptima victoria en 8 partidos de pretemporada, todas corridas y segunda contra sus archirrivales Tigres del Licey.

Por el montículo de las Águilas desfilaron Darín Souza, Richard Rodríguez, Junior Fernández, José Cuá y Rodrigo Benoit.

La ofensiva aguilucha fue encabeza por Julio Rodríguez, con doble y sencillo, Stewart Berroa, un cuadrangular, Adael Amador, doble y sencillo, Carter Jensen, uno de dos bases, Juan Lagares y Albert Fabián, un imparable cada uno.

El partido fue transmitido por los narradores Luis Fernando Guzmán y Carlos Manuel Estrella, con Franklin Fernández en los comentarios y las voces comerciales de René Sosa y Víctor Castillo.

En medio del partido se realizó una ceremonia donde participaron los principales directivos del Club Rotario Santiago Gurabito.

Correspondió al licenciado Juan Ramón Reyes dar las palabras de bienvenida, destacando la importancia del juego por el destino que se le da a los fondos recibidos.

Explicó Reyes que el producido será utilizado en las construcciones de dos acueductos, uno en Yaroa y otro en Gurabito de Yarao.

Otra parte del dinero conseguido por entrada y patrocinio en las cadenas de transmisiones, será destinado a la compra de vacunas para erradicación del polio.

En la actividad se hizo entrega de una placa de reconocimiento a los Tigres del Licey, cual fue recibida por el manager Gilbert Gómez y entregada por Yanqui Uceta, presidente del Club Rotario y la gobernadora Olga Acosta.

También se entregó un reconocimiento a las Águilas Cibaeñas, recibido por su presidente Víctor García Sued y entregado por Juan Ramón Reyes y Yanqui Uceta.

En la actividad también se reconoció a Industria Macier, como principal patrocinador, galardón recibido por Mariel Quezada, en representación de su padre Francisco Quezada y que entregaron José Apolinar Hilario y Olga Acosta.

Un cuarto reconocimiento se hizo a José “Chichilo” Cordero, por su labor en el béisbol con los niños, quien no pudo estar por encontrarse en Guatemala con una se selección de infantes.

Wilfredo Castillo representó a Cordero, recibiendo la placa de manos de Juan Ramón Reyes, Yanqui Muceta, Olga Acosta y Jackeline Medina.

El acto fue conducido por el destacado maestro de ceremonias Miguel De Jesús Rodríguez.