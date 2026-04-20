España registra 101 casos de sarampión entre enero y febrero de 2026

España ha notificado 101 casos de sarampión entre enero (65) y febrero (36) de 2026, situándose como el segundo país de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) que mayor número de casos ha informado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Según ha detallado el organismo europeo en su informe mensual, los países de la UE/EEE han registrado un total de 350 casos de sarampión en los últimos meses de enero (211) y febrero (139). Aunque en febrero el número de casos disminuyó, el ECDC ha puntualizado que esto podría cambiar en caso de una futura actualización retrospectiva.

"Dado que la transmisión suele aumentar en los meses de primavera, esta cifra de principios de año subraya el riesgo de una mayor propagación en poblaciones que no han recibido el esquema completo de vacunación", ha advertido el ECDC en el marco de la Semana Europea de la Inmunización.

En el último periodo de 12 meses, del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026, 30 Estados miembros de la UE/EEE notificaron un total de 4.623 casos de sarampión.

De estos, 1.536 (33,2%) correspondieron a niños menores de cinco años y 1.956 (42,3%) a personas de 15 años o más. Las tasas de notificación más altas se observaron en lactantes menores de un año (124,0 casos por millón) y en niños de uno a cuatro años (65,3 casos por millón).

De 4.013 personas con edad y estado de vacunación conocidos, 3.206 (79,9%) no estaban vacunadas, 378 (9,4%) estaban vacunadas con una dosis, 386 (9,6%) estaban vacunadas con dos o más dosis y 34 (0,8%) estaban vacunadas con un número desconocido de dosis.

Durante el período de 12 meses, Francia (cuatro), Países Bajos (uno) y Rumania (uno) notificaron al ECDC seis muertes atribuibles al sarampión.

RUBÉOLA

En cuanto a la rubéola, se notificaron tres casos en enero, uno de Italia y dos de Polonia; y ocho en febrero, de los que uno fue de Italia, otro de Alemania y seis de Polonia.

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, 30 Estados miembros de la UE/EEE notificaron un total de 83 casos de rubéola. Durante ese período de 12 meses, ningún país notificó al ECDC muertes atribuibles a la rubéola.

El ECDC ha recomendado lograr y mantener una alta cobertura de vacunación contra el sarampión, superior al 95 por ciento con la segunda dosis, para prevenir la infección. En este sentido, ha destacado la importancia de identificar y vacunar a las personas elegibles en los programas de vacunación de recuperación

También ha instado a asegurar una vigilancia de alta calidad y una capacidad de salud pública adecuada, especialmente para la detección temprana, el diagnóstico, la respuesta y el control de los brotes. Además, ha llamado a fomentar la concienciación entre los profesionales sanitarios para que comprueben el estado de vacunación de los pacientes y que ellos mismos también se vacunen.

En paralelo, ha insistido en abordar las barreras existentes para garantizar la atención a poblaciones desatendidas. Así, ha pedido que se monitoricen y aborden las barreras sistémicas que afectan la vacunación en poblaciones desatendidas, que pueden estar aisladas y ser de difícil acceso, para reducir las desigualdades en la vacunación.