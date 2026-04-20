Elon Musk ignora citación de justicia francesa en caso sobre X y Grok

El multimillonario Elon Musk no compareció este lunes ante la justicia francesa, que lo había citado para una declaración voluntaria en el marco de una investigación sobre su red social X, dijo a AFP la fiscalía.

X es objeto de una investigación desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política francesa.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

A inicios de febrero, investigadores allanaron las oficinas de X en París. La plataforma, que ha negado cualquier irregularidad, calificó los registros de actos "políticos" y "abusivos".

En ese momento, la fiscalía de París anunció que convocaba a Musk para una declaración voluntaria, así como a la exdirectora general Linda Yaccarino, como "gestores" de X en el momento de los hechos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que también se citó a empleados de X a comparecer entre el 20 y el 24 de abril "como testigos".

"La fiscalía toma nota de la ausencia de las primeras personas citadas", indicó este lunes a AFP el ministerio público, confirmando una información del semanario Le Canard enchaîné.

Aunque no menciona el nombre del magnate, la fiscalía precisa que la "presencia o ausencia" de los llamados a declarar "no constituye un obstáculo para la continuación de las investigaciones".

Musk recibió este lunes el apoyo del cofundador de Telegram, Pavel Durov, también investigado en Francia por actividades ilegales en su plataforma.

"La Francia de [Emmanuel] Macron está perdiendo legitimidad al utilizar las investigaciones penales como arma para reprimir la libertad de expresión y la privacidad", escribió Durov en Telegram y X.

La investigación sobre X en Francia se inscribe en una reacción internacional contra Grok, ante las críticas de que los usuarios podían sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples instrucciones escritas.

Grok generó alrededor de tres millones de imágenes sexualizadas en 11 días, señaló en enero el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una oenegé de lucha contra la desinformación.

La Unión Europea también abrió una investigación contra X por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.