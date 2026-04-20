El novato Sal Stewart conecta su octavo jonrón y Cincinati vence a los Rays 6-1

El novato Sal Stewart conectó un jonrón, un doble, robó una base y anotó dos carreras, llevando a los Cincinnati Reds a una victoria de 6-1 sobre los Tampa Bay Rays el lunes por la noche, su cuarta victoria consecutiva.

Stewart puso a Cincinnati en el marcador con un jonrón de dos carreras en la primera entrada, poniendo fin a la racha sin permitir carreras de Jesse Scholtens al comienzo de la temporada, que se extendía a 9 2/3 entradas.

Con su octavo jonrón, Stewart igualó a Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago en el liderato entre los novatos de las Grandes Ligas y a Jordan Walker de San Luis en el liderato de la Liga Nacional. Stewart lidera a los novatos en carreras impulsadas (21) y extrabases (13).

El primera base de 23 años también atrapó un batazo de línea con las bases llenas para el último out.

Rhett Lowder (3-1) necesitó 33 lanzamientos para completar la primera entrada, otorgando una base por bolas con las bases llenas a Yandy Díaz. A partir de ahí, se estabilizó, permitiendo cinco hits y dos bases por bolas en seis entradas.

Tres relevistas lanzaron una entrada cada uno para Cincinnati. Los Rojos llegaron al partido con una efectividad de bullpen de 2.31, la mejor de las Grandes Ligas.

Scholtens (1-1) permitió cinco carreras y siete hits en 5 2/3 entradas.

TJ Friedl conectó un doble en la tercera entrada y anotó con un sencillo de Elly De La Cruz. Eugenio Suárez añadió un doble de dos carreras en la sexta entrada para Cincinnati.

En la séptima entrada, Stewart conectó un doble con dos outs, robó la tercera base y anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Trevor Martin.

Ke'Bryan Hayes, de Cincinnati, puso fin a una racha negativa de 0 de 33, la peor de su carrera, con un sencillo en la sexta entrada, terminando así la racha activa más larga de las Grandes Ligas. Se fue de 1 de 4 y su promedio de bateo es de .071.