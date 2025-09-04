Jeremy Peña da hit oportuno y Astros derrotan a los Yankees

Taylor Trammell consiguió un boleto con las bases llenas para anotar la carrera de la ventaja como parte de una octava entrada de cuatro carreras, y los Astros de Houston remontaron para vencer el miércoles 8-7 a los Yankees de Nueva York.

Devin Williams (3-6) llenó las bases con un out, pero ponchó a Ramón Urías antes de dar base por bolas a Trammell en cinco lanzamientos para anotar a Carlos Correa.

Jeremy Peña siguió con un sencillo productor ante Camilo Doval, quien fue sancionado con un balk en el siguiente lanzamiento, anotando Christian Walker. Doval luego conectó un lanzamiento descontrolado, anotando Trammell.

Williams y el mánager de los Yankees, Aaron Boone, fueron expulsados en la octava entrada por el árbitro del home, Brian Walsh, por discutir sobre bolas y strikes. Fue la sexta expulsión de Boone esta temporada.

Nueva York quedó a 3.5 juegos del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana. Los Blue Jays ganaron 13-9 en Cincinnati.

Houston lidera la División Oeste de la Liga Americana por cuatro juegos sobre Seattle.

Con los Astros perdiendo 4-1, Peña conectó un jonrón al abrir la sexta, y José Altuve conectó un roletazo productor más tarde en la misma entrada. Yordan Álvarez, quien conectó cuatro hits, conectó un sencillo productor en la séptima para empatar el marcador a 4.

Cody Bellinger conectó un jonrón de tres carreras para los Yankees ante Bryan Abreu con dos outs en la novena, pero Abreu ponchó a Jazz Chisholm Jr. buscando terminar el juego.

Giancarlo Stanton conectó su jonrón número 18 de la temporada en el segundo inning, poniendo fin a una racha de 0 de 14. Fue el jonrón número 447 de la carrera de Stanton.

Austin Wells agregó un jonrón de dos carreras en el cuarto para aumentar la ventaja de Nueva York a 3-0.

Bryan King (5-3) lanzó una octava entrada sin anotaciones para llevarse la victoria.