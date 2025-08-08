Luis Arráez tiene 21 partidos de al menos 4 hits

El viernes 3 de mayo del 2024, Luis Arráez, de Venezuela fue transferido desde los Marlins de Miami hacia los Padres de San Diego por tres prospectos, luego al día siguiente debuta con su club disparando cuatro imparables en una victoria de San Diego 13-1 sobre los D- Backs.

Mientras que 18 días más tarde, el miércoles 22 de mayo, en un choque frente a los Rojos de Cincinnati volvió a conectar cuatro hits más para ser parte de otro triunfo de los Padres 7-3, hecho que se repitió en su siguiente choque, siendo factor en otro nuevo éxito de los Frailes, en esta ocasión con anotación de 6-4, encuentro en el que anotó una vuelta importante en el décimo acto. El viernes 31 de mayo de ese mismo mes Arráez disparó cuatro hits más en el juego 24 que él participaba con el equipo de los Padres.

Este barraje de incogibles lo convirtieron en el primer pelotero de la historia en disparar al menos cuatro hits en cuatro de sus primeros 24 compromisos con una franquicia. Desde 1900 hasta la fecha.

El venezolano, en esa estación, bateó en seis ocasiones cuatro hits en un partido, pues con los propios Padres produjo esa misma cantidad el miércoles 28 de agosto en una derrota de su club 4 – 3 a manos de los Cardenales y ya lo había logrado con los Marlins ante de ser transferido, hecho que ocurrió el domingo 7 de abril.

En la temporada del 2023, Arráez bateó en siete oportunidades cuatro o más hits en un choque y en tres de estos siete encuentros tuvo tres desafíos de al menos cinco incogibles. El total de partidos de cuatro o más hits en su carrera son 21.

cobb con el récord

La marca en la historia de Grandes Ligas de choques con al menos cuatro imparables le pertenece a Ty Cobb con 98 encuentros. En once de estos juegos, el inmortal de Detroit conectó 5 hits en un partido y en uno que efectuó el martes 5 de mayo de 1925 produjo seis, siendo tres de estos jonrones en una victoria de los felinos de Detroit 14 – 8 sobre los Browns de San Luis.

En la lista le sigue Pete Rose con un total de 69 encuentros de al menos cuatro hits, de los cuales 10 de estos son de cinco imparables.

¿Sabía usted que los hermanos Solly y Sammy Drake, de los Cachorros son los primeros hermanos negro que jugaron en Grandes Ligas. Solly debutó el martes 17 de abril de 1956 en un choque entre Chicago y los Bravos de Milwaukee y Sammy lo legalizo el domingo 17 de abril de 1960 en partido entre Chicago y los Gigantes de San Francisco.