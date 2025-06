Dodgers y Padres llevan la rivalidad a un punto de ebullición

uvieron que pasar siete partidos en 11 días para que la cocción a fuego lento alcanzara su punto de ebullición.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego mostraron intensidad de playoffs en sus tan esperadas dos primeras series de la temporada y se enfrentaron cara a cara, literalmente, después de que 10 bateadores fueron golpeados durante un tramo que los Dodgers poseían en el marcador.

Al ganar cinco de los siete juegos, los Dodgers también golpearon a Fernando Tatis Jr. con lanzamientos tres veces. El último de ellos llegó en la octava entrada de la victoria de los Padres por 5-3 el jueves, cuando las bancas finalmente se despejaron después de que Tatis fue golpeado cerca de la mano derecha.

Si bien la mirada detrás del plato era más de plumas de pavo real que de puñetazos, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, y el mánager de los Padres, Mike Shildt, fueron expulsados luego de un tenso intercambio de ida y vuelta.

Posteriormente, Manny Machado, de los Padres, dijo que sus verdaderos sentimientos no se conocerán hasta que Tatis reciba los resultados de las radiografías y una tomografía computarizada.

"Tienen que rezar para que (los resultados) sean negativos mañana", dijo Machado. "Deberían. Nosotros también, pero ellos deberían hacerlo".

Después de que Tatis fue golpeado, Shohei Ohtani de los Dodgers recibió un lanzamiento en la parte posterior de su hombro derecho (de lanzar) de Robert Suárez. Con los jugadores de los Dodgers comenzando a moverse sobre la barandilla del dugout, Ohtani saludó a sus compañeros de equipo y tomó la primera base.

"Bueno, creo que él sabía que era intencional", dijo Roberts. "A él no le dolió y no quería más drama, lo cual respeto mucho".

Ohtani fue golpeado dos veces en la serie, cada una media entrada después de que Tatis fue golpeado. Andy Pags, de los Dodgers, también fue golpeado dos veces en la serie.

Roberts dijo que esperaba que Tatis no se perdiera tiempo prolongado.

"No me sentí bien con el hecho de que Tatis, un gran jugador, un buen tipo, fuera golpeado", dijo Roberts. "No me sentí bien al respecto. Y entonces cuando (Shildt) sale, y me grita y me mira fijamente, eso me molesta. Porque, para ser sincero, eso es lo último que quería".

Shildt dijo que tiene respeto por los Dodgers, pero ver a Tatis ser golpeado tres veces por sus lanzadores en menos de dos semanas no le sienta bien. También ha sido golpeado por los Dodgers seis veces en su carrera, la mayor cantidad para cualquier club.

"Ya sea que haya sido (intencional) o no, ya es suficiente", dijo Shildt. "Tenemos a un tipo que se está haciendo radiografías en este momento, es uno de los mejores jugadores en el juego, afortunadamente está en nuestro equipo, y este tipo ha tomado tiros, ¿de acuerdo?"

Si bien los equipos esperaron más de dos meses para enfrentarse por primera vez esta temporada, habrá otros dos meses de espera hasta que se enfrenten nuevamente del 15 al 17 de agosto en Los Ángeles y del 22 al 24 de agosto en San Diego.

"Va a ser un viaje divertido", dijo Machado. "Esta división es increíble, y va a ser un viaje divertido en el futuro. Los Gigantes mejoraron con (Rafael) Devers, y sabemos lo que estos muchachos tienen del otro lado. Y lo que tenemos de este lado. Y obviamente no se puede descartar a Arizona. Tienen un muy buen equipo allí. Van a estar luchando. Es un monstruo de cuatro cabezas luchando, así que será una segunda mitad interesante".