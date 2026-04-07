Los padres de Yaxel Lendeborg también fueron atletas de nivel

Detrás del éxito alcanzado por Yaxel Lendeborg, uno de los actores principales del trofeo de campeón alcanzado por la Universidad de Michigan tras vencer a 69-63 el pasado lunes a UConn en la final Torneo de la NCAA, están el esfuerzo de sus abnegados padres Yissel Raposo y Okary Lendeborg, de quienes heredó su pasión por el baloncesto.

Yissel formó parte de la selección nacional de baloncesto que participó en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 y en el Centrobasket de ese año.

También integró la selección de voleibol en el último lustro del 2020 y primeros años de este siglo.

En un amplio reportaje publicado por The Athletic, Yaxel da la mayor parte del crédito a su progenitora, quien a pesar de haber sido diagnosticada con cáncer de apéndice en etapa 4, siguió viajando con el equipo para apoyarle en los partidos de la recta final de la temporada.

Lendeborg afirmó que la presencia de su madre en los partidos influye directamente en su rendimiento. Describió cómo puede oír su voz incluso en grandes estadios.

“La mayoría de las veces que ella está en el partido, me vuelvo mucho más agresivo. Tiene una especie de llamado especial que hace cada vez que recibo el balón”, dijo Yaxel.

“Simplemente digo en español: ‘¡ Vamos, Yaxel! ‘ Ya sabes, ‘¡ Vamos !’ ” , expresó Yissel. “A veces hago un sonido con la boca y sé que me oye”.

Lendeborg añadió: “No puedo oír a nadie más en el estadio, solo a ella. Sinceramente, eso me pone en modo ataque”.

En el reportaje da cuenta que Lendeborg reveló en un ensayo publicado en febrero en The Player’s Tribune que a su madre le habían diagnosticado cáncer. Raposo inicialmente mantuvo el diagnóstico en privado para evitar distracciones durante la temporada.

“Dijo que me lo había ocultado y que no quería decirme nada porque sabía lo importante que era esta temporada para mí ”, escribió Yaxel. “No quería hacer nada que pusiera en peligro mi futuro”.

Su padre Okary, en tanto, tuvo una gran carrera en la cancha.

Por su gran defensa y tenacidad se le condideró presidente del llamado “Club de los Necios”, del que también formaron parte su compañero en San Carlos, Richard Pimentel, y Otto Vantroi, de Los Mina.

Fue campeón con San Carlos en 1997, Villa Francisca (2002), Los Prados (2005) y San Lázaro en 2008.

Comparte la segunda mejor marca de asistencias en un partido con Joel Ramírez, Vantroi y Eduardo Gómez con 14. Además, es el dueño de la marca de más robos en un partido con 10, lo realizó el 28 de mayo de 2006 contra Calero.

En 2004, consiguió el primer triple-doble con puntos, rebotes y asistencias que se realizó en el TBS.

Es tercero en bolas robadas del TBS y top 10 en asistencias. Lendeborg es sinónimo de ganador. Tres veces líder en asistencias con San Carlos en 1997 (38, 3.2 apj) y Villa Francisca en 2002 (67, 4.7 apj) y 2004 (65, 5.4 apj).

Tres veces líder en bolas robadas con San Carlos en 1996 (36, 2.4 brpj), 1997 (39, 3.3 brpj) y 2000 (67, 4.4 brpj).