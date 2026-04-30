Medio Ambiente dice que proyecto minero en San Juan se encuentra en fase de evaluación técnica

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, aclaró que el proyecto minero Romero, de la empresa GoldQuest, en la provincia San Juan, no cuenta con autorización de explotación y se encuentra en una fase estrictamente técnica de evaluación ambiental, en apego a lo establecido en la Ley 64-00.

A través de un comunicado de prensa, el ministro explicó que la institución ha actuado en cumplimiento de la normativa vigente, tras recibir la solicitud de la empresa interesada, procediendo a la elaboración de los Términos de Referencia (TDR), documento que establece las condiciones técnicas que deberá cumplir el estudio de impacto ambiental.

Henríquez precisó que la aprobación de los Términos de Referencia (TDR) no implica autorización para la explotación minera, sino que marca el inicio de un proceso de evaluación ambiental riguroso, en el que la viabilidad del proyecto aún debe ser determinada sobre la base de evidencia científica y estándares tanto nacionales como internacionales.

“El Ministerio está obligado por ley a evaluar cualquier proyecto que sea sometido. Estamos a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental, el cual será analizado con el más alto nivel de rigor técnico”, indicó Paíno Henríquez.

El funcionario aclaró que los estudios no son definidos unilateralmente por las empresas, ya que deben ser elaborados por especialistas certificados por el Ministerio y sometidos a un proceso de revisión que involucra a más de 25 técnicos de distintas áreas, así como comités de evaluación interna. Asimismo, destacó que el proceso contempla mecanismos de participación ciudadana, incluyendo publicación de los resultados, vistas públicas y espacios de consulta donde cualquier interesado podrá emitir observaciones.

El ministro también informó que el Ministerio contempla integrar asesoría de expertos internacionales, universidades y sectores académicos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la calidad del proceso de evaluación.

En relación con las preocupaciones expresadas por distintos sectores, Henríquez resaltó que este proceso se conduce exclusivamente sobre la base de información técnica verificable y criterios científicos.

“Las decisiones deben sustentarse en la ciencia. De acuerdo con la información presentada en esta fase, el proyecto contempla una explotación subterránea a más de 150 metros, y el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el mercurio, así como el desarrollo de infraestructuras específicas como una presa de cola, no forman parte de lo presentado en esta etapa del proyecto”, puntualizó.