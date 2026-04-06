Los Mina y Trenes disputarán título en el TBS Santo Domingo 2026

Las escuadras del club Los Mina y Trenes de Santo Domingo Norte disputarán el título de campeón en el X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo.

Los Mina obtuvo su clasificación a la ronda final tras vencer el pasado miércoles a los Caminantes de Los Alcarrizos, 109-99, en partido que disputaron en el polideportivo del club Mauricio Báez, y dominaron 2-1 la serie semifinal A, que se jugó a un 3-2.

Por su lado, los Trenes de Santo Domingo Norte le ganaron dos partidos seguidos al club Calero de Villa Duarte para imponerse 2-1 en la ronda semifinal B, programada a un 3-2, tras la victoria 85-80.

Está es la cuarta final consecutiva a la que acceden los Trenes, con un campeonato a su favor conquistado en el 2024.

El campeonato está dedicado al presidente Luis Abinader, con el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, en el que se disputa la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El certamen lo organiza la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo, y Ángel De la Cruz, en el Comité Organizador.

Inicio serie final

La semifinal del TBS Santo Domingo 2026 entre Los Mina y Trenes, pactada al mejor de un 5-3, dará inicio el martes 7 de abril, a las 8:00 de la noche, en el polideportivo del club Ozama.