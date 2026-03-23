Yaxel y los 25 puntos en torneo NCAA

Reafirmando todo lo bueno que se ha dicho de él y celebrando su escogencia al primer equipo All-American por parte de Prensa Asociada, Yaxel Lendeborg aprovechó la segunda ronda del torneo de la NCAA (la Locura de Marzo) para ingresar al club de las mejores actuaciones para dominicanos en esa etapa del baloncesto universitario.

El pasado sábado, el delantero de 6-9 y 23 años acabó con 25 puntos, 6 rebotes, una asistencia y un bloqueo en la victoria de Michigan 95-72 sobre Saint Louis que le asegura un lugar en la ronda de los "Dulces 16".

Aquí están algunos de los criollos que han tenido parte de las mejores estadísticas en partidos correspondientes de la fase de muerte súbita que decide el campeón entre las más de 300 universidades de División I.

Edgar Sosa, 31 puntos (9-7 de campo, 4-2 en triples, 17-15 en libres), 3 rebotes, 2 robos y una asistencia para Louisville que cayó en primera ronda 72-69 ante Texas A&M, el 17 de marzo de 2007.

Luis Flores, 26 puntos (23-8 de campo, 7-3 de tres, 9-7 en libres) con 3 rebotes y un robo en el triunfo de Manhattan 75-60 sobre Florida en la primera ronda, el 18 de marzo de 2004.

Ángel Delgado, 24 tantos (17-10 de campo, 4-4 en libres), 23 rebotes, 5 asistencias y un bloqueo en la derrota de Seton Hall 83-79 ante la Universidad de Kansas en la segunda ronda, el 17 de marzo del 2018.

Chris Duarte, 23 unidades (12-9 de campo, 3-1 en triples, 9-8 en libres), 7 asistencias, tres rebotes y un robo en la victoria de Oregon 95-89 sobre Iowa en la segunda ronda, el 22 de marzo del 2021.

Francisco García, 23 puntos (16-8 de campo, 8-5 en triples, 2-2 en libres), 3 asistencias, 3 bloqueos, dos rebotes y un robo en el triunfo de Louisville 93-79 ante Washington en la ronda del Sweet 16, el 24 de marzo de 2005.

Charlie Villanueva, 22 tantos (2-2 en triples, 4-2 en libres) en la victoria de Connecticut 77-71 ante la Universidad Central de Florida en la primera ronda, el 18 de marzo de 2005.

Al Horford, 18 puntos (15-6 de campo, 8-6 en libres), 12 rebotes, 3 asistencias y dos bloqueos en la victoria de Florida 84-75 sobre Ohio State en el juego por el campeonato, el dos de abril de 2007.