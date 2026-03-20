Jesse Zarzuela, primer "pick del Draft" 2026 de la LNB

Los Reales de La Vega seleccionaron al guard Jesse Zarzuela como su primer pick del Sorteo de Novatos 2026 de La Súper Liga de la LNB, que se celebró este jueves en el Hard Rock Café de esta ciudad.

Zarzuela, de 6’3 de estatura, tiene experiencia en Venezuela, donde actualmente está como refuerzo con los Gaiteros del Zulia en la Superliga Profesional de Baloncesto. En cinco juegos presenta promedio de 16.6 unidades, 3.2 asistencias, 3.6 rebotes y 41.3 por ciento en lances de campo.

Tiene experiencia en la NCAA con las universidades de Central Michigan y Oregon. En el país fue Novato del Año en la temporada 2025 del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, al promediar 22.8 con El Millón. También participó con Enriquillo en La Vega, dejando un promedio de 25.2 en anotación.

Con la segunda selección, los Soles del Este se decantaron por Darwin Rosario, un base con experiencia reciente en torneos superiores del país incluyendo el TBS de Abasado, donde fue el Jugador Más Valioso de la Serie Final 2025 con el equipo Caminantes de Los Alcarrizos, consiguiendo 23 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias en el partido decisivo.

Breylin García cayó como tercera escogencia en general en los Cañeros del Este, llegando al equipo de donde es oriundo. Tiene 6’6 de estatura y además de participar en diferentes eventos en el país ha formado parte del seleccionado nacional en las categorías formativas.

Los Marineros de Puerto Plata escogieron a Luis Morel, un jugador de 6’5 con trayectoria en Venezuela (Tachira) y en los torneos superiores de Santiago de los Caballeros, La Romana y en el Clásico Boyón Domínguez.

Resto de la primera ronda

Bryan Luciano (Soles) fue el quinto pick, Kevin Núñez (Héroes de Moca) el sexto, Eddy Mercedes (Gigantes Basketball) el séptimo, Gerónimo Rubio (Metros de Santiago) el octavo e Isaiah Rivera (Titanes del Sur) el noveno.

Baker-Mazara y Mañón en la segunda ronda

Los Leones se hicieron en la segunda ronda con los servicios de Chad Baker-Mazara. Es hijo del ex jugador Baker López y de la ex jugadora Carmen Mazara. El delantero de 6’7 tiene cinco temporadas de experiencia en la NCAA, la última con Southern California en el 2025-26, con promedio de 18.5, 4.2 rebotes y 3.5 asistencias.

Chris Mañón, quien en la actual temporada de la NBA debutó con Los Ángeles Lakers, cayó en los Reales. Actualmente participa en la G-League con el conjunto South Bay Lakers, donde en 24 partidos anota 10.8 unidades por jornada, 5.7 tableros y 2.4 asistencias.

La temporada 2026 de La Súper Liga de la LNB comenzará el próximo 14 de abril.

RESULTADOS DRAFT LNB 2026

PRIMERA RONDA

Jesse Zarzuela – Reales

Daurin Rosario – Soles

Breylin García – Cañeros

Luis Morel – Marineros

Bryan Luciano – Soles

Kevin Núñez – Héroes

Eddy Mercedes Gigantes

Gerónimo Rubio – Metros

Isaiah Rivera – Titanes

SEGUNDA RONDA

Camryn Reyes – Soles

Ángel Chalas – Cañeros

Theodore Wolfe – Marineros

Chad Baker-Mazara – Leones

Ángel Alfonseca – Héroes

Giovanni Cordero – Gigantes

Bryan Rosado – Metros

Reggie Hudson – Marineros

Chris Mañón – Reales

TERCERA RONDA

Nino Hernández – Cañeros

Justin Sarita De la Cruz – Marineros

Justin Pérez – Leones

Trace Curetton – Héroes

Miguel Ubaldo Gómez – Gigantes

Jaden Peña – Metros

Algenis Quintana – Titanes

Bryce Báez – Reales

Alex Balbuena - Soles