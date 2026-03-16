Sameji empata con Mauricio y Parque Hostos

Tras la corona lograda por el Sameji en el torneo de baloncesto superior de Santiago, se registra una nueva actualización con relación a los clubes más ganadores en la historia de los torneos provinciales.

La lista sigue encabezada por el San Sebastián de Moca con 18, incluyendo la estación del 1998 cuando terminó con un invicto de 16-0.

Con 16 está el Ciro Pérez del torneo de baloncesto superior de San Cristóbal, mientras que con 13 están igualados en la provincia La Altagracia, el Cambelén y Savica.

Pero antes y con 14, aparece el club Máximo Gómez de San Francisco de Macorís.

En La Vega, el club Parque Hostos es el más ganador con un total de 11. Es el mismo número que ahora tiene el Sameji y al cual había llegado Mauricio Báez en el torneo distrital del año pasado.

San Carlos ahora ha bajado al segundo lugar en el distrital con 10. Desde 1980, los sancarleños ostentaban el primer lugar. Pueblo Nuevo, que perdió en Santiago el domingo ante Sameji, también lleva una decena de coronas.

en la locura de marzo

El amigo Maireni Andrickson nos confirma el dato con relación a los jugadores dominicanos que participarán en la Locura de Marzo, el torneo de muerte súbita para decidir el campeón del baloncesto universitario de los Estados Unidos.

Estos serán Boogie Fland, con Florida, Yaxel Lenderborg, con Michigan, Owen Aquino con Highpoint y Alex García con Tennessee State.

Lenderborg es el principal con su universidad siendo la primera ubicada en su región y tercera en sentido general mientras el criollo ganaba el premio del Jugador del Año en la Conferencia del Big Ten

el caso de andersson garcía

Ha causado sensación en el país la actuación del nativo de Moca, Andersson García firmado por diez días por los Jazz de Utah.

En un baloncesto de la NBA tan abocado al lucimiento individual, sobre todo en el aspecto ofensivo, García viene siendo una especie de “ave rara”.

No tiene el famoso “triple” en su arsenal ofensivo, la jugada más común de estos tiempos, pero el jugador de 6-7 compensa su falta de efectividad desde el perímetro y su baja estatura para su posición con una entrega total, una intensidad a toda prueba y un hambre desatada que impregna sus actuaciones en la duela.