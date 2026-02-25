Pueblo Nuevo se impone en el tiempo extra al GUG en el Superior de Santiago

En una noche cargada de intensidad, emociones y un dramático desenlace, el Club Pueblo Nuevo sacó a relucir su carácter al dominar de forma contundente el tiempo extra 20-9 y vencer 113-102 al Gregorio Urbano Gilbert (GUG), en la conclusión de la serie regular del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago 2026.

El conjunto de la Bahía mostró temple y profundidad en los momentos decisivos para inclinar la balanza a su favor en un encuentro que necesitó cinco minutos adicionales tras finalizar empatado 93-93 en el tiempo reglamentario.

Con apenas 50 segundos en el reloj, el encuentro se encontraba igualado 92-92, reflejando la intensidad de un duelo que se definió en los detalles. A falta de 37.1 segundos, el GUG tomó ventaja 93-92 gracias a un tiro libre encestado por Christopher Santos. Sin embargo, la respuesta de Pueblo Nuevo no tardó en llegar: Alberson Pimentel recibió falta y, con 26.9 segundos por jugar, convirtió uno de dos intentos desde la línea, empatando las acciones a 93 puntos. En la siguiente posesión, el GUG cometió una ofensiva y se le agotó el tiempo, dejando 2.9 segundos en el reloj para Pueblo Nuevo, que no logró concretar su última jugada, enviando así el partido a tiempo extra.

En el cuarto parcial, Gregorio Urbano Gilbert y el Club Pueblo Nuevo protagonizaron un cierre sumamente reñido, igualando el período 24-22 para dejar el marcador empatado 93-93 al final del tiempo reglamentario.

En el tercer período, Pueblo Nuevo reaccionó y logró imponerse 25-21 para tomar ventaja 71-69, pero el GUG respondió en el último cuarto (24-22) para forzar el dramático empate 93-93 y enviar el choque al tiempo suplementario .

Fue entonces cuando el conjunto dirigido por José Mercedes mostró su mejor versión: defensa asfixiante, ejecución eficiente y sangre fría desde la línea de tiros libres. El parcial de 20-9 en el overtime fue una declaración de autoridad.

Pueblo Nuevo fue superior en los aspectos clave del juego, dominó los rebotes 53-44 , tuvo mejor porcentaje de tiros de campo (45.3% contra 43.5%) y mostró mayor productividad desde la banca con 39 puntos frente a 26 del GUG .

Además, los de la Bahía capitalizaron mejor las segundas oportunidades (22-10) y registraron un mayor “Points per Possession” (1.21 frente a 1.10) , reflejando una ofensiva más eficiente en momentos determinantes.

El capitán Víctor Liz lideró la ofensiva con 24 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, siendo el motor anímico del equipo en los minutos cruciales, también brillaron Levi Bradley con 17 unidades y 10 rebotes, Eusebio Suero con 15 puntos y Miguel Almonte con 9 tantos y 9 rebotes.

Por el GUG, Kam Ron Blue fue el máximo anotador con 24 puntos, seguido por Richard Polanco con 21 y Anderson Mirambeaux con 15, y Wesley Sauders 13 puntos con 5 rebotes y 5 asistencias, pero el desgaste físico y la falta de contundencia en el tiempo extra terminaron pasándoles factura.

La semifinal del torneo iniciará el viernes 27, Día de la Independencia Nacional.