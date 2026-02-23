Víctor Liz lidera el triunfo de Pueblo Nuevo en el superior de Santiago

En uno de los partidos más emocionantes del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago 2026, el Club Pueblo Nuevo (CPN) vino de atrás y selló una dramática victoria 80-74 sobre el Club Fernando Valerio (Plaza), en un choque que se definió en el último minuto.

El encuentro fue una montaña rusa de emociones, con 8 cambios de liderazgo y 9 empates, reflejando la intensidad del enfrentamiento, Plaza dominó gran parte del tercer cuarto y llegó a tener ventaja de ocho puntos (59-67), pero Pueblo Nuevo respondió con un cierre demoledor 21-8 en el último parcial para darle la vuelta al marcador y asegurar el triunfo.

La defensa y la ejecución en los minutos finales marcaron la diferencia en un duelo que no se decidió hasta los últimos 60 segundos.

Los mejores por Pueblo Nuevo (CPN) ahora con récords de 5-4, el capitán Víctor Liz 27 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, Alberson Pimentel 17 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, Eusebio Suero: 12 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia y Levi Bradley: 8 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia.

Pueblo Nuevo lanzó para 44.4% de campo (28/63) y ganó la batalla colectiva con 44 rebotes y 21 asistencias .

Por Plaza Valerio ahora con récord de 4-5, Juan Miguel Suero 22 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias coqueteando con un triple doble, Emmanuel Omogbo: 19 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia, Raimer Santana: 14 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y Oliver García: 8 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias

Plaza capturó también 44 rebotes y dominó los puntos de contraataque (25-15), pero su ofensiva se apagó en el último cuarto, donde apenas anotó 8 puntos, factor determinante en el desenlace .

Pueblo Nuevo dominó durante 6:08 minutos y logró una corrida de 6-0 para cerrar el primer cuarto con ventaja 21-18 sobre el Plaza, apoyado en los 9 puntos de Víctor Liz y los 7 de Eusebio Suero, por Plaza Valerio, Emmanuel Omogbo encabezó la ofensiva con 8 tantos, mientras el conjunto rojo sacó ligera ventaja en puntos en la pintura (12-10), en un parcial caracterizado por cuatro cambios de liderazgo y alta intensidad defensiva.

Al cierre de la primera mitad, Pueblo Nuevo dominó el marcador 47-43 sobre el Fernando Valerio en un duelo intenso donde Víctor Liz encabeza la ofensiva de los de la Bahía con 17 puntos, lanzando para un sólido 60% de campo (6/10), respaldado por Eusebio Suero con 12 tantos y cinco rebotes, además tiraron colectivamente para 51.6% de campo y domino el tiempo de liderazgo con 12:11 minutos, y seis cambios de mando y cuatro empates.

Por el Plaza Valerio, Juan Miguel Suero lidero la primera mitad con 15 puntos y siete rebotes, mostrando gran efectividad al encestar seis de ocho intentos de campo, seguido por Emmanuel Omogbo con 12 puntos y cinco rebotes. Plaza

sacó ventaja en los puntos en la pintura (28) y en el contraataque (19), aunque su menor efectividad desde la línea de tiros libres y las 16 pérdidas marcaron la diferencia en la primera mitad

liz desplaza su dirigente

Con un lance certero de tres puntos en el segundo parcial que encendió la Arena del Cibao, el capitán Víctor Liz escribió otra página dorada en la historia del Baloncesto Superior de Santiago al superar a José “Maita” Mercedes en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos. Liz, quien ya había rebasado a Leonardo “Nao” Peña al alcanzar los 2,139 puntos, utilizó ese disparo detrás del arco para escalar una posición más en el ranking histórico, consolidándose como uno de los artilleros más determinantes y emblemáticos del torneo.

El partido, que se extendió por 2 horas y 11 minutos, quedará marcado como uno de los más vibrantes de la temporada, con un cierre cargado de tensión, intensidad defensiva y carácter competitivo, donde Pueblo Nuevo mostró temple para decidir en el momento grande.

La serie regular concluirá el próximo martes desde las 7:00 de la noche: GUG vs. Pueblo Nuevo y CDP vs. Fernando Plaza Valerio