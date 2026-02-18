Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Víctor Liz anota 35 y Pueblo Nuevo triunfa ante Cupes en tiempo extra en Santiago

Liz ascendió al puesto 16 entre los máximos anotadores históricos del baloncesto superior de Santiago (2,147), superando a Leonardo “Nao” Peña (2,138 puntos).

Listín DiarioSantiago

Víctor Liz encestó 35 puntos, Eusebio Suero bloqueó un lance decisivo de Anthony Lawrence Jr. y Pueblo Nuevo sobrevivió a una reacción final del Cupes para frenar una racha de dos derrotas, imponiéndose 117-114 en el primer tiempo extra del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago en su versión 46.

El Cupes cayó por tercera ocasión consecutiva y colocó su récord en 5-4, en un tiempo suplementario que terminó 11-8 en su contra.

Por Pueblo Nuevo, Liz lideró con 35 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Craig Sword debutó con 17 unidades, tres rebotes y tres asistencias; Alberson Pimentel agregó 18 tantos, tres rebotes y tres asistencias; mientras que Eusebio Suero aportó 16 puntos, ocho rebotes y dos bloqueos, incluyendo la jugada defensiva más importante del encuentro.

Por Cupes, Emmanuel Egbuta registró 26 puntos y 11 rebotes para un doble-doble. Gelvis Solano sumó 13 unidades, tres rebotes y 15 asistencias; Oliver Ferreira añadió 23 puntos, seis rebotes y dos asistencias; y Luis Martínez terminó con 18 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Cupes salió delante en los primeros cinco minutos (13-7), pero la ofensiva de la Bahía respondió en el cierre del primer parcial para igualar las acciones 21-21.

En el segundo período aumentó la intensidad de Pueblo Nuevo, que elevó su efectividad al 69 % en tiros de campo (11/16), ventaja que le permitió irse al descanso arriba por 12 (56-44). En esa primera mitad, Liz sobresalió con 17 puntos, tres triples en seis intentos, además de tres rebotes y dos asistencias, respaldado por los 10 tantos de Pimentel.

Egbuta lideró al Cupes con 13 puntos y seis rebotes, mientras que Ferreira colaboró con 11 unidades y tres tableros.

Con su actuación, Liz ascendió al puesto 16 entre los máximos anotadores históricos del baloncesto superior de Santiago (2,147), superando a Leonardo “Nao” Peña (2,138 puntos), y ahora persigue a José “Maita” Mercedes (2,151), actual dirigente de Pueblo Nuevo, quien disputó 127 encuentros en el torneo.

Gelvis Solano registró su segundo partido de 15 o más asistencias en la temporada y estableció una nueva marca en torneos de 10 juegos, superando la cifra de 96 asistencias lograda por Richard Bautista en 2024.

