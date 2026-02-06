Lakers baten a Sixers, pero se llevan un susto con lesión de Doncic

Con una actuación estelar de Austin Reaves, Los Angeles Lakers vencieron la noche del jueves a los Philadelphia 76ers por 119-115 en un duelo que Luka Doncic abandonó por lesión.

Después de tres semanas de gira, los Lakers tuvieron un exitoso reencuentro con su público impulsados por un inspirado Austin Reaves.

El escolta, que regresó esta semana a la competición tras más de un mes de baja, castigó a los visitantes con 35 puntos en apenas 25 minutos de juego partiendo desde el banco.

"Cuando estás fuera por una lesión no es como la gente se cree, que estás sentado sin hacer nada. Creo que haces más cuando estás lesionado que cuando estás jugando", dijo Reaves sobre su excelente retorno a las pistas.

LeBron James anotó 17 puntos y repartió 10 asistencias al hacerse con la dirección de juego tras la retirada del partido de Doncic.

El esloveno, que llevaba 10 puntos en 16 minutos, se retiró frustrado al vestuario cerca del descanso tras una jugada en la que se llevó la mano a la pierna izquierda.

En un primer momento, los Lakers reportaron que su estrella sufría dolor en la pierna izquierda. Posteriormente, el entrenador JJ Redick reportó a la prensa que la lesión se ubica en los isquiotibiales y su alcance no se definirá hasta efectuar los exámenes médicos.

Doncic es uno de los jugadores elegidos como titulares para el Juego de las Estrellas del 15 de febrero en Los Ángeles.

Otro jugador seleccionado, el pívot Jalen Duren, se retiró por molestias de rodilla de la sorprendente derrota en casa de los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, por 126-117 ante los Washington Wizards, antepenúltimos del sector.

La franquicia capitalina fue la gran protagonista del mercado de fichajes al hacerse con Trae Young y Anthony Davis, que todavía no pueden debutar por problemas físicos.

wemby contra flagg

Los San Antonio Spurs dominaron 135-123 a los Dallas Mavericks en un duelo texano protagonizado por las dos grandes joyas del futuro de la NBA, Victor Wembanyama y Cooper Flagg.

El francés Wembanyama, que jugará su segundo All-Star con 22 años, anotó los 10 primeros puntos de los Spurs para un total de 20 al descanso.

El número uno del Draft de 2023 concluyó con un majestuoso registro de 29 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, 3 tapones y 5 triples.

Flagg, primera elección del pasado Draft, dejó otra vez muestras de su inmenso potencial con 32 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

A sus 19 años, el ala-pívot encadena cuatro partidos consecutivos superando la treintena de puntos y es la única nota positiva de una franquicia atormentada por sus propios errores.

Esta semana los Mavericks se desprendieron de Anthony Davis, el jugador que recibieron un año atrás a cambio de Doncic, para intentar pasar página de la incomprensible venta del esloveno.

Dallas, que encadena seis derrotas seguidas, ocupa la duodécima posición del Oeste mientras los Spurs son segundos y suman ya 35 victorias, una cifra que no alcanzaban desde la campaña 2018-2019.

octavo triunfo seguido de charlotte

Los Charlotte Hornets, uno de los equipos más en forma del arranque de año, sumaron su octavo triunfo seguido frente a los Houston Rockets por 109-99.

El escolta Kon Knueppel, que pugna con Flagg por ser el mejor novato del año, volvió a brillar con 24 puntos para Charlotte mientras Kevin Durant llegó a 31 para Houston.

Charlotte, reforzado en este mercado con el escolta Coby White, se colocó en la décima plaza del Este, que da acceso al repechaje a playoffs.

En Phoenix, Pat Spencer consiguió 20 puntos, la mayor estadística de su carrera, mientras que el brasileño Gui Santos agregó 18 y los diezmados Warriors de Golden State remontaron un déficit de 14 unidades en el último cuarto para vencer el jueves 101-97 a los Suns de Phoenix.

Los Suns tuvieron la oportunidad de adelantarse en los últimos segundos, pero Dillon Brooks falló un triple. Gary Payton II de Golden State consiguió el rebote antes de que Moses Moody asistiera a De’Anthony Melton para una bandeja cuando el tiempo expiraba.

Phoenix tomó una ventaja de 82-76 en el cuarto periodo después de mantener a Golden State en 17 puntos en el tercero. Los Suns ampliaron la ventaja a 90-76 en menos de dos minutos del cuarto luego de que Collin Gillespie encestó triples en posesiones ofensivas seguidas.

Pero los Warriors no habían terminado. Recortaron metódicamente la ventaja antes de que Melton hiciera una bandeja para empatar el encuentro a 97 con 55,8 segundos restantes.

Santos hizo una bandeja en un contraataque con 28,7 segundos restantes para poner a Golden State arriba por 99-97. Por los ganadores, el dominicano Al Horford aportó 13 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y un bloqueo en 28 minutos.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 24 puntos. Grayson Allen añadió 21. Phoenix sólo logró seis canastas en el cuarto periodo, al conseguir apenas 15 puntos

En Atlanta, Nickeil Alexander-Walker rompió el empate con un tiro corto a 1,3 segundos del final y totalizó 23 puntos para que los Hawks de Atlanta superaran el jueves 121-119 al Jazz de Utah.

Jock Landale, recién adquirido, logró su mayor cifra de la campaña con 29 puntos y encestó un triple decisivo con 45 segundos restantes. Logró un récord personal de cinco triples y estableció sus máximas cifras de la temporada en tapas con cuatro y asistencias con cinco.

Jalen Johnson consiguió su tercer triple-doble consecutivo, para sumar diez en la temporada. Terminó con 22 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias.

Sus diez triples-dobles son superados solo por Nikola Jokic en toda la liga.

Los Hawks canjearon a Landale el miércoles poco después de que formó parte de un acuerdo de ocho jugadores que lo envió a Utah desde Memphis. El Jazz envió al veterano pívot a Atlanta a cambio de consideraciones económicas.

Comenzó en lugar del lesionado Onyeka Okongwu, quien se perdió su cuarto encuentro debido a una fractura dental.

En Orlando, Jalen Suggs totalizó 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para lograr el primer triple-doble de su carrera, Desmond Bane anotó 23 unidades y Paolo Banchero agregó 22 para que el Magic de Orlando vapuleara el jueves 118-98 a los Nets de Brooklyn.

Jugando 29 minutos en su séptimo partido después de perderse ocho por una lesión en la rodilla derecha, Suggs también bloqueó cuatro tiros y consiguió tres robos.

Egor Demin lideró a los Nets con un récord personal de 26 puntos, al atinar seis de diez desde la línea de triples. Su compañero novato Nolan Traore igualó su récord personal con 21 puntos y agregó siete asistencias.

Michael Porter Jr., el máximo anotador de Brooklyn, embocó dos de 13 y anotó nueve puntos.

Anthony Black sumó 18 puntos y cinco asistencias para Orlando y Mo Wagner salió del banco para contribuir con 14 unidades y cinco rebotes en 12 minutos.

La derrota fue la 15ª en 17 compromisos para los Nets, que llegaron como el equipo con menos puntos anotados (107,1) y el peor porcentaje de tiros de campo (44,3%) en la NBA. Atinaron un 41,5% y sufrieron 19 pérdidas de balón.

En Toronto, Brandon Ingram anotó 33 puntos, Immanuel Quickley sumó 24 y los Raptors de Toronto vencieron el jueves 123-107 a los renovados Bulls de Chicago.

Collin Murray-Boyles y Sandro Mamukelashvili anotaron cada uno 17 puntos, en tanto que Scottie Barnes agregó 13 a la causa de Toronto, que rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas contra Chicago.

Toronto acumula 31 victorias en sus primeros 53 juegos, superando el total de triunfos de la temporada pasada.

Anfernee Simons anotó 22 puntos en su primer duelo con Chicago y Matas Buzelis firmó 18. Guerschon Yabusele marcó su debut con los Bulls con 15 tantos y 11 rebotes.

Jaden Ivey y Jalen Smith anotaron 13 puntos por cabeza, e Isaac Okoro agregó diez para los Bulls, quienes renovaron su plantilla realizando siete intercambios antes de la fecha límite del jueves por la tarde.

Ivey y Simons debutaron como titulares en Chicago, mientras que Yabusele y el recién llegado Mac McClung ingresaron desde el banquillo.

En Detroit, Will Riley anotó 20 puntos, Sharife Cooper agregó 18 y los Wizards de Washington sorprendieron a los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, al derrotarlos el jueves por 126-117.

Los Wizards contaron apenas con 10 jugadores uniformados —Cooper fue uno de los tres con contratos de dos vías— un día después de un intercambio con los Mavericks de Dallas. Aun así vencieron a unos Pistons que habían ganado cinco de seis compromisos.

Washington mejoró a una foja de 14-36, mientras que los Pistons cayeron a 37-13.

Justin Champagnie y Tristan Vukcevic anotaron cada uno 14 puntos por Washington, que ha ganado cuatro de seis duelos desde una racha de nueve derrotas consecutivas. Los Wizards obtuvieron un aporte de 69 puntos de sus reservas.

Cade Cunningham contabilizó 30 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias por los Pistons, que acertaron nueve de 33 tiros de tres puntos (el 27,3%). El pívot estelar Jalen Duren sumó cuatro puntos y tres rebotes en 13 minutos antes de dejar el duelo por molestias de rodilla.