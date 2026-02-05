Los Warriors envian a Kuminga y Hield a Hawks a cambio de Kristaps Porzingis

Los Golden State Warriors encontraron a su pívot fiable adquiriendo a Kristaps Porzingis de Atlanta y concedieron al ala-pívot Jonathan Kuminga su deseo de ser traspasado, además de traspasar al guardia Buddy Hield a los Hawks, según una persona con conocimiento del intercambio.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles por la noche porque el traspaso aún no había sido aprobado por la liga.

Kuminga se perdió la derrota del martes por la noche por 113-94 ante los Philadelphia 76ers debido a un hematoma óseo en la rodilla izquierda, su quinto partido consecutivo perdido.

Los Hawks habían dado a Porzingis — que recientemente se ha perdido por una lesión en el tendón de Aquiles — como cuestionable para el partido del jueves contra Utah debido a una enfermedad. Atlanta también adquirió al pívot Jock Landale de los Jazz, según informó a la AP una persona con conocimiento del traspaso.

A mediados de enero, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, habló con Kuminga sobre su ausencia de la rotación durante más de un mes y la expectativa de que fuera traspasado. Sin embargo, el director general Mike Dunleavy dijo el 20 de enero, tras la lesión de rodilla que terminó la temporada de Jimmy Butler, que no había indicios inmediatos de que otros equipos estuvieran interesados en Kuminga.

"En cuanto a la demanda, soy consciente de ello", dijo Dunleavy, refiriéndose a la petición de intercambio de Kuminga. "Creo que cuando, en términos de demandas, cuando haces una demanda, debe haber demanda en el mercado. Así que veremos cómo se desarrolla eso."

Kerr descartó cualquier problema entre él y Kuminga como la razón por la que el delantero de alto nivel solicitó un traspaso tras no haber sido utilizado en 17 de los 18 partidos — aunque ha estado lesionado en nueve partidos esta temporada.

Kuminga, de 23 años de la República Democrática del Congo y séptima elección global del Golden State en el draft de 2021, Kuminga disputó 20 partidos esta temporada con 13 como titular, promediando 12,1 puntos, 5,9 rebotes y 2,5 asistencias.

El 30 de septiembre, aceptó un contrato de dos años que podría valer hasta 46,5 millones de dólares si el equipo ejerciera su opción para la temporada 2026-27. Kuminga tenía una oferta clasificatoria de 7,9 millones de dólares en manos desde el 29 de junio, pero también estaba valorando otras opciones y se perdió el día de prensa del equipo.

Kuminga se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión en el tobillo derecho. Promedió 15,3 puntos, 4,6 rebotes y 2,2 asistencias en 24,3 minutos a lo largo de 47 partidos, con 10 como titular. También anotó 15,3 puntos por partido en ocho partidos de playoff, con un 48,4% de acierto en tiros de campo y un 40% de sus triples. Eso incluyó una actuación personal de 30 puntos en el tercer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Minnesota Timberwolves el pasado mayo.

Porzingis, de 2,18 metros, promedia 17,1 puntos, 5,1 rebotes y 2,7 asistencias. Los Warriors serán el sexto equipo en 10 temporadas para el letón de 30 años apodado "El Unicornio" por su combinación de envergadura y toque de tiro exterior.