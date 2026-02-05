Los Lakers traspasan a Gabe Vincent a los Hawks a cambio de Luke Kennard

Los Lakers han traspasado a Gabe Vincent a los Atlanta Hawks a cambio de Luke Kennard y de una segunda ronda para el 'draft' de 2032, según informó este jueves ESPN, a pocas horas del cierre de mercado de fichajes en la NBA.

Kennard es un triplista con un 49.7 % de acierto esta temporada y un 44.2 % a lo largo de su carrera en la NBA, que esta campaña ha promediado 7.9 puntos, 2.2 rebotes y 2.3 asistencias por partido.

Con su llegada, los Lakers refuerzan el tiro para acompañar a Luka Doncic, Lebron James y Austin Reaves.

Por su parte, los Hawks reciben a Vincent, una futura selección de ronda y alivian masa salarial, continuando un proceso que comenzaron con la salida de Trae Young a los Washington Wizards hace unas semanas.

Vincent estaba promediando 4.8 puntos en la segunda unidad de JJ Redick.