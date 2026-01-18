Comisión Presidencial Desarrollo Provincial inicia remodelación del Club Los Mina

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) dio inicio a los trabajos de remodelación del club deportivo y cultural Los Mina, ubicado en el sector Los Mina Sur, municipio Santo Domingo Este. Una obra orientada a fortalecer el deporte, la cultura y la integración comunitaria en esta importante demarcación.

El proyecto contempla una intervención total de 1,850 metros cuadrados, iniciando con la ejecución de demoliciones necesarias en la infraestructura existente, incluyendo muros, pisos, bordillos y algunos elementos estructurales que se encuentran en condiciones deterioradas, así como el desmonte general del área, como paso previo a la remodelación integral de la edificación.

Dentro de los trabajos previstos se incluye la rehabilitación del área de juego, mediante la colocación de tabloncillo de madera en la cancha, el resane de los asientos de las gradas y sus escalones, el remozamiento de los perfiles metálicos y el desmonte e instalación de un nuevo techado metálico en aluzinc, garantizando mayor seguridad y durabilidad de la estructura.

Asimismo, el club contará con un sistema de climatización eficiente, diseñado para mantener condiciones adecuadas durante la práctica deportiva.

En el ámbito cultural, se intervendrá el auditorio del club, donde se instalarán 107 butacas, paneles acústicos de diseño rectangular y alfombra, entre otras mejoras, con el objetivo de optimizar el desarrollo de actividades artísticas, educativas y comunitarias.

Con la ejecución de esta obra se estima beneficiar de manera directa a 1,750 niños, adolescentes y jóvenes residentes en el sector Los Mina Sur, así como a personas de zonas aledañas que utilizan esta instalación para actividades deportivas, culturales y recreativas.

El objetivo general del proyecto es promover los niveles de participación de niños, adolescentes y jóvenes en las prácticas deportivas en el municipio Santo Domingo Este, contribuyendo al desarrollo integral de la juventud y al fortalecimiento del tejido social de la provincia Santo Domingo.