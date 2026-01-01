Al Horford funda un nuevo club en la NBA

A los 39 años y en su temporada 19 en el baloncesto de la NBA, el dominicano Al Horford acaba de convertirse en el primer jugador de la posición de centro que combina al menos 14 mil puntos, 9 mil rebotes y mil lances de tres encestados.

El integrante de los Warriors de Golden State alcanzó esta última cifra con los dos triples que encestó en el partido del pasado martes 31 de diciembre en el cual su equipo derrotó con pizarra de 132-125 a los Hornets en Charlotte.

El triple 999 de su carrera se produjo a los 6:41 minutos del segundo cuarto, desde el lateral izquierdo, y empató el partido a 48. El número mil llegó en la última décima de segundo de la posesión a los 2:14 minutos del tercer cuarto y acercó a los Warriors en el marcador 96-94.

El nacido en Puerto Plata en 1986 había alcanzado la cifra de 9 mil rebotes, el pasado 4 de diciembre con los seis que logró en una derrota por la mínima 99-98 en Filadelfia frente a los Sixers. El 12 de noviembre superó a la leyenda de los Celtics, Larry Bird (8,974) para ponerse en el lugar 58 de por vida en balones atrapados.

Aunque al principio de su carrera pensaba que el triple era un intento que estaba muy fuera de su rango, el trabajo, la consistencia y la ética le han permitido disfrutar de una larga presencia en la liga y acumular importantes registros.

mejores temporadas

En 2012-13, promedió 17.4 puntos, 10.2 rebotes, 1.1 bloqueos y 0.1 triples (con 43 dobles-dobles) en 74 partidos con los Hawks de Atlanta.

En 2013-14 fue limitado a 29 partidos de serie regular debido a una lesión pectoral. Acabó con averages de 18.6 puntos, 8.4 rebotes, 1.5 bloqueos y 0.9 triples con los Hawks.

Ayudó al equipo de Atlanta a llegar a la segunda ronda de los playoffs en 2014-15 con medias de 15.2 puntos, 7.2 rebotes, 1.3 bloqueos y 0.9 triples en 76 partidos.

Terminó la estación 2015-16 con 15.2 puntos, 7.3 rebotes, 1.5 bloqueos y 1.1 triples por encuentro. Jugó los 82 partidos de serie regular y fue elegido al cuarto de sus cinco Partidos de Estrellas.

En 2016-17 se fue con promedios de 14.0 puntos, 6.8 rebotes, 1.3 bloqueos y 1.3 triples en 68 partidos para ayudar a los Celtics a alcanzar las finales de la Conferencia del Este.

los siguientes

Nikola Jokic, de Denver, ya tiene los puntos (17,158) y alcanzará pronto los rebotes (8,530) y triples (881). Ahora está en lista de lesionados.

Karl-Anthony Towns, el dominicano de los Knicks, cuenta con los puntos (15,560) y triples (1,173). En los rebotes avanza con 7,499.

Si no fueran tan lesionables, dos integrantes seguros de este club serían Joel Embiid, de Filadelfia (12,840 puntos, 5,081 rebotes y 548 triples) y Kristaps Porzingis, ahora con Atlanta (10,104 puntos, 3,963 rebotes y 976 triples).

Uno que ha arrancado muy bien y si cuenta con salud atravesará fácilmente estos parámetros es Victor Wembanyama, quien acumula ya 3,149 puntos, 1,507 rebotes y 301 triples en apenas 138 partidos.

con lebron y dirk

Con su más reciente actuación, Horford se une a LeBron James y Dirk Nowitzki como los únicos en la historia de la NBA con al menos 9 mil rebotes, mil triples y mil bloqueos.