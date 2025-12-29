Jokic y el mejor extranjero de la NBA

Con la actuación que está teniendo Nikola Jokic en la actual temporada de la NBA, se revive un interesante debate con relación a cuál ha sido el mejor jugador extranjero en la historia de esa liga.

En esta discusión saltan a la vista un par de casos: el alemán Dirk Nowitzki y el griego Giannis Antetokounmpo.

Para el autor de esta columna NO entran en la ecuación Tim Duncan y Hakeem Olajuwon. El primero nació en Islas Vírgenes Estadounidenses y el segundo en Nigeria, pero ambos integraron el equipo olímpico de Estados Unidos y nunca lo hicieron por sus países de nacimiento.

Aclarado ese punto, queda reducida la pelea entre Jokic, Nowitzki y Antetokounmpo.

Lo que ha realizado Jokic en esta temporada entra en el campo de lo antológico. Quedan cortas las palabras o adjetivos para calificar sus estadísticas tanto en calidad como en cantidad.

Para muestra este botón: En esta campaña está promediando 29.9 puntos (más alto que la mejor de Shaquille O`Neal), 12.4 rebotes (más alto que la mejor de Karl Malone) y 11.1 asistencias (más alto que la mejor de Jason Kidd) con 60.4 por ciento de campo (más alto que el mejor de Tim Duncan).

El 25 de diciembre pasado tuvo el primer partido de al menos 55 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. Y es el primer jugador en registrar por lo menos 110 puntos, 40 rebotes y 40 asistencias en un espacio de tres partidos.

En una liga que cada vez más apuesta por lo espectacular, lo entretenido, las jugadas mágicas, este Larry Bird de siete pies resuelve sin ser el que más salta ni el que más donquea ni el que más driblea.

Y ha asumido toda esta responsabilidad cuando tiene a tres de los integrantes del quinteto de su equipo, los Nuggets de Denver, fuera por lesiones: Cam Johnson, Christian Braun y Aaron Gordon.

Su resumé incluye tres premios de MVP -que pudieron ser más-, siete selecciones al All-NBA y al Partido de Estrellas, un campeonato, un MVP de finales con averages de por vida de 22 tantos, 11 rebotes y siete asistencias.

Con esa combinación del altos porcentajes y promedios en los tres principales rublos del juego comparados con leyendas de todos los tiempos, es poco lo que se pueda alegar en contra de la premisa de que estamos ante el mejor jugador extranjero en la historia de la NBA.

Sí, por delante de los 30 mil puntos de Nowitzki y la locomotora de Giannis.