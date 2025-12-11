Ciro Pérez, Canastica, Buitres y Pueblo Nuevo clasifican en el TBS de San Cristóbal

Con los triunfos de los Buitres y los Avispones de Pueblo Nuevo quedó definida la clasificación al Round Robin del XXXV Torneo de Baloncesto Superior de San Cristóbal, en opción a la Copa Banreservas.

Pueblo Nuevo, en el primer partido de la doble jornada del miércoles y con gran ofensiva del refuerzo Gerardo Suero, logró la clasificación en el cuarto lugar para el “Todos contra todos” al imponerse a los Huracanes con marcador de 108-104.

Suero encestó 38 puntos en el encuentro celebrado en el polideportivo de San Cristóbal. Para los Avispones fue su quinto triunfo con cuatro derrotas.

Huracanes puso su foja en dos ganados y seis reveses y quedó eliminado.

A segunda hora y con el efectivo trabajo de Jeison Colomé, el quinteto de los Buitres se impuso 103-81 a Ciro Pérez.

Colomé produjo 35 puntos en el partido de cierre para ser la principal figura ofensiva de los Buitres. Con la victoria, los actuales campeones pusieron su récord en 6-4.

Para los ciroperenses fue su tercera derrota con tres derrotas. Ocupa la primera posición compartida con los debutantes Lobos de Canastica.

Previo al encuentro entre Buitres y Ciro Pérez fue realizado un saque de honor por parte del exbaloncestista Wilkin Tejeda, exjugador de los Buitres y los Constituyentes, y Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

Los conjuntos que avanzaron son Ciro Pérez, Canastica, Buitres y Pueblo Nuevo.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto de San Cristóbal que preside Eddy Óscar Montás y está dedicado a Don Abelardo Liriano Inmemoriam.