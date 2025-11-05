Quisqueya y Miramar alcanzan victorias en el TBS de San Pedro de Macorís

Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Titanes de Miramar se impusieron en la jornada de este martes y cuarta fecha de la serie regular del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025).

Los triunfos de ambos conjuntos los empató en la cima de la tabla de posiciones con récord de 2-1, seguido de cerca (0.5 partido) por el Todos Estrellas de Consuelo con foja de 2-0.

El club Centro (1-1) está en cuarto lugar, mientras que Retiro 23 y Warriors de México 0-2.

Quisqueya despachó 87-82 a los Warriors, con la ofensiva del refuerzo seibano Raymer Raymer Santana, quien anotó 28 puntos, atrapó cinco rebotes y dio cuatro asistencias.

Santana tuvo el respaldo de su compañero Alex Hernández con 25 tantos, José Familia completó un doble-doble de 13 dígitos y 12 rebotes, y Gabriel Berroa 10 más cuatro capturas.

En el revés, Johse Guerrero coló 27 puntos, Yamil Soriano ligó cidras dobles de 22 tantos y 18 atrapadas, al igual que Luis Rivaldo 15 encestes y 13 capturas, y Lisandro Berroa 10.

En el otro partido del día, Miramar superó al Centro, 93-82, con 28 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias de Danny Solano, y un doble-doble del refuerzo higüeyano Dayker Cedano de 23 anotaciones y 19 capturas, Edisson Montilla 18 y Misael Saunders 11 y ocho rebotes.

Por el Centro, tres jugadores tuvieron dobles-dobles a la cabeza de Jenky Abreu 15 puntos y 10 rebotes, Bladimir Santana 14 y 13, Oscar Montero 12 y 13, y Michael González coló 11.

juegos del jueves

El TBS-SPM 2025 continúa este jueves con dos partidos, el primero a las 7:00 de la noche, entre Retiro 23 y México, que irán tras su primer triunfo, y a las 9:00, Consuelo y Centro.