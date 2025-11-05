Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Quisqueya y Miramar alcanzan victorias en el TBS de San Pedro de Macorís

Empataron en la cima de la tabla de posiciones con récord de 2-1, seguidos de cerca por el Todos Estrellas de Consuelo con foja de 2-0.

El refuerzo higüeyano Dayker Cedano, de los Titanes de Miramar, en una acción ofensiva sobre la defensa de Cristian Lora, del Centro.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSan Pedro de Macorís

Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Titanes de Miramar se impusieron en la jornada de este martes y cuarta fecha de la serie regular del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025).

Los triunfos de ambos conjuntos los empató en la cima de la tabla de posiciones con récord de 2-1, seguido de cerca (0.5 partido) por el Todos Estrellas de Consuelo con foja de 2-0.

El club Centro (1-1) está en cuarto lugar, mientras que Retiro 23 y Warriors de México 0-2.

Quisqueya despachó 87-82 a los Warriors, con la ofensiva del refuerzo seibano Raymer Raymer Santana, quien anotó 28 puntos, atrapó cinco rebotes y dio cuatro asistencias.

Santana tuvo el respaldo de su compañero Alex Hernández con 25 tantos, José Familia completó un doble-doble de 13 dígitos y 12 rebotes, y Gabriel Berroa 10 más cuatro capturas.

En el revés, Johse Guerrero coló 27 puntos, Yamil Soriano ligó cidras dobles de 22 tantos y 18 atrapadas, al igual que Luis Rivaldo 15 encestes y 13 capturas, y Lisandro Berroa 10.

En el otro partido del día, Miramar superó al Centro, 93-82, con 28 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias de Danny Solano, y un doble-doble del refuerzo higüeyano Dayker Cedano de 23 anotaciones y 19 capturas, Edisson Montilla 18 y Misael Saunders 11 y ocho rebotes.

Por el Centro, tres jugadores tuvieron dobles-dobles a la cabeza de Jenky Abreu 15 puntos y 10 rebotes, Bladimir Santana 14 y 13, Oscar Montero 12 y 13, y Michael González coló 11.

juegos del jueves

El TBS-SPM 2025 continúa este jueves con dos partidos, el primero a las 7:00 de la noche, entre Retiro 23 y México, que irán tras su primer triunfo, y a las 9:00, Consuelo y Centro.

